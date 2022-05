Herborns verschwundene Orte entdecken

Die Sonderausstellung "Verschwundene Orte" ist noch bis 31. Oktober im Museum der Hohen Schule (Schulhofstraße) zu sehen.

Das Museum ist mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet, an Christi Himmelfahrt (26. Mai), Pfingstmontag (6. Juni) und Fronleichnam (16. Juni) aber geschlossen. Ebenfalls geschlossen ist am 25. Mai und am 15. Juni. An Pfingstsamstag und -sonntag (4./5. Juni) ist geöffnet.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro, Familien zahlen 5 Euro. Kinder, Schüler und Studenten zahlen 1 Euro.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage www.museum-herborn.de.