Herborns "Wäller" laden zu zwei Wanderungen ein

Liegt idyllisch mitten im Wald zwischen Ulmtal, Leun und Ehringshausen: die Dianaburg. Archivfoto: Jenny Berns

HERBORN - Der Herborner Westerwald-Verein lädt für das übernächste Wochenende zu zwei Wandertouren ein. Für beide sind Anmeldungen erforderlich.

Am Samstag, 12. März, geht es zum Siegbacher Ziegenhof. Die kurze Wanderung eignet sich vor allem für Familien mit Kindern. Die Strecke beträgt zwei oder sechs Kilometer - je nach Ausdauer.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr der Schießplatz in Herborn. Dort können die Teilnehmer private Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die zweite Möglichkeit zum Treffen besteht um 11 Uhr in Eisemroth an der Ecke Baumschulstraße/Herborner Straße.

Schon tags darauf starten die "Wäller" ihre nächste Tour: Am Sonntag, 13. März, führt eine rund acht Kilometer lange Wanderung von Ulm aus zur Dianaburg im Wald zwischen Ulmtal, Leun und Ehringshausen.

Treffpunkt ist abermals um 10.30 Uhr der Schießplatz in Herborn mit der Möglichkeit, dort private Fahrgemeinschaften zu bilden. Alternativer Treffpunkt ist um 11 Uhr der Parkplatz der Feuerwehr in Greifenstein Ulm in der Ulmbachstraße.

Über beide Wanderungen kann man sich bis Dienstag, 8. März, bei Wolfgang Post, Telefon 0 27 72-4 03 13, informieren und dafür anmelden.