Herbornseelbacher verliert ein Vermögen

Vorsicht vor falschen Polizisten am Telefon: In Herbornseelbach ist ein Senior auf den Trick hereingefallen und hat deswegen ein Vermögen verloren. Symbolfoto: Martin Gerten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn-Seelbach (red). Seit Anfang des Monats rollt eine Welle von Betrugsanrufen durch alle mittelhessischen Landkreise. Nun ist ein Herbornseelbacher auf den Trick hereingefallen und hat dadurch einen sechsstelligen Geldbetrag verloren.

Wie die Kripo Dillenburg berichtet, haben sich die Betrüger gekonnt das Vertrauen ihres Opfers erschlichen und den Mann schließlich über 13 Tage hinweg bedrängt, einem Kurier Geld auszuhändigen, der das Vermögen vorübergehend angeblich in Sicherheit bringt.

Weiterführende Links

Selbst als der Senior am Donnerstag bei der Polizei in Herborn erschien, um sich bei der Kriminalpolizei (die es am Standort Herborn gar nicht gibt) nach den Rückgabemodalitäten seines Vermögens zu erkundigen, war ihm noch nicht bewusst, dass er Betrügern aufgesessen war.

Die Übergabe sei am Mittwoch vergangener Woche in Seelbach in der Adlerstraße erfolgt. Der Mann übergab eine Kunstledertasche mit dem zuvor in Gold umgetauschten Vermögen. Der Abholer war zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und von untersetzter Statur mit korpulentem Oberkörper. Er hatte blonde, eher kurze Haare und trug saloppe Alltagskleidung, bestehend aus einer Art Pullover und einer eher dunklen Hose.

Die Kripo sucht Zeugen dieser Übergabe. Wer hat das Treffen gesehen? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Hat er z.B. scheinbar wartend in einem Fahrzeug gesessen, wenn ja was für eins, oder hielt er sich beobachtend und wartend in der Adlerstraße oder Umgebung auf?

Hinweise dazu erbitten die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70.

Beim ersten Anruf, so berichtet es Polizeisprecher Martin Ahlich, habe der Seelbacher Misstrauen geäußert, woraufhin der "verständnisvolle" Anrufer ihm zu einem Rückruf über den Polizeinotruf 110 riet. Nach diesem Rückruf fühlte sich der Senior sicher und glaubte an die Echtheit des Anrufers. Tatsächlich dürfte es den Betrügern jedoch gelungen sein, die Leitung des Seniors so zu manipulieren, dass dessen Anruf nie bei der Polizei auflief.

Zusätzlich verändern die Betrüger ihr Vorgehen und passen es an. Um etwa nicht durch aufmerksame Bankangestellte um den Erfolg gebracht zu werden, schieben die Täter einen Zwischenschritt ein. Sie empfehlen das Umwandeln von Vermögenswerten in Gold und das Deponieren in Bankschließfächern, weil das Geld angeblich auf dem Konto nicht mehr sicher sei. Die Täter wissen, dass ein Abholen aus einem Schließfach aufgrund der Diskretion ohne Bankangestellte erfolgt.

Nach neuem Zwischenschritt noch eine neue Geschichte

Um ihr Opfer zu veranlassen, das Vermögen abzuholen und zu übergeben, erfinden die Betrüger wieder eine neue Geschichte: Angeblich hat die Polizei unseriöse Machenschaften der Bank oder zumindest eines Mitarbeiters entdeckt und das Geld sei jetzt auch im Schließfach nicht mehr sicher und solle zur Sicherheit übergeben werden.