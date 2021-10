Herbstsynode des Dekanats segnet Haushalt ab

Ehrung: Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer (l.) mit Margot Kögel. Foto Holger-J. Becker-von Wolff

HERBORN - Die Herbstsynode im evangelischen Dekanat an der Dill hat letztmals in dieser Zusammensetzung im Festsaal von Vitos in Herborn getagt. Mit der Tagung endete - turnusgemäß zur Konstituierung der neu gewählten Kirchenvorstände - die sechsjährige Amtszeit.

Für Pfarrerin Kathleen Theiß aus Driedorf war die Ehrung von langjährigen Prädikanten ihr letzter Akt als stellvertretende Dekanin: Seit zehn Jahren im Dienst sind Jörg Braas, Markus Dörr, Thomas Kretz, Wolfgang Kring, Christina Kunz, Anke Schmidt-Kersten, Armin Schwalfenberg, Uwe Seibert sowie Harald Weber und Nicole Weber.

Arnold, Hermann und Bock neu im Dekanatsfrauenteam

In Abwesenheit wurde Sigrid Lommel für 25 Jahre Dienst als Prädikantin geehrt. Auf 50 Jahre blickt Günter Dietrich zurück: Er wurde feierlich von Pfarrerin Theiß geehrt und gleichzeitig aus dem Prädikantendienst verabschiedet.

Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer zeichnete anschließend Margot Kögel aus Niederscheld mit der Silbernen Ehrennadel der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) aus.

Mit der zweithöchsten Ehrung, die sie vergibt, würdigte die EKHN Kögels langjähriges Engagement auf Gemeinde- und Dekanatsebene: Die Niederschelderin war 30 Jahre Mitglied im Kirchenvorstand ihres Heimatorts, leitete dort die Frauenstunde, engagierte sich für den Kindergottesdienst und gestaltete den Weltgebetstag mit. Zudem war sie im Diakonieausschuss und im Team der Dekanatsfrauen. Dekan Roland Jaeckle verabschiedete aus diesem Hiltrud Specka, Margot Kögel, Christa Kunz und Irene Schäfer und begrüßte Ute Arnold, Gemeindepädagogin Renate Bock und Sigrun Hermann in dieser Runde.

Achim Hartmann vom Dekanatssynodalvorstand legte den Etatentwurf für das laufende Haushaltsjahr vor: Er sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 13 Millionen Euro vor und wurde von den Synodalen mehrheitlich beschlossen. Den Großteil des Etats machen die Gehälter der über 900 Angestellten des evangelischen Dekanats aus.

Der Vorschlag des Dekanatssynodalvorstandes, den Finanzausgleich für die Beratungsstelle in Herborn zu verwenden, sorgte bei den Synodalen zunächst für Diskussionsbedarf. Insbesondere Propsteikantorin Petra Denker und Dekanatskirchenmusikerin Andrea Zerbe wollten die Einbehaltung des Finanzausgleichs nicht ohne Weiteres hinnehmen, da die Zuweisung in den zurückliegenden Jahren auch für die Kirchenmusik in den Kirchengemeinden Verwendung fand.

Synode löst auch Rücklage für das Dekane-Haus auf

Der Finanzausgleich wurde seitens der EKHN von 1,60 Euro auf einen Euro gekürzt und werde sowieso für die Kirchenmusik in den Gemeinden gering ausfallen, entgegnete Achim Hartmann. Er geht davon aus, dass die Beiträge nicht fest in den Haushalten eingeplant sein dürften.

Hartmann betonte, dass es sich um eine einmalige Entscheidung handele und es das oberste Ziel sei, die Defizite in diesem Jahr bei der Beratungsstelle auszugleichen.

Auch eine Rücklage für das nicht mehr vorhandene Dekane-Haus wurde seitens der Synode aufgelöst für eine Umwidmung im Haushaltsplan: Knapp 20 000 Euro und der einbehaltene Finanzausgleich in Höhe von etwa 13 000 Euro werden nun für die Finanzierung der Beratungsstelle in Herborn verwendet.