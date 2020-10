HG Butzko und Martin Schmitt in Herborns "KulturScheune"

Ein Meister an den Tasten: Martin Schmitt. Foto: Sylvia Sivi

Herborn (red). Zweimal Kabarett ganz unterschiedlicher Art steht in dieser Woche in der Herborner "KulturScheune" ("KuSch") auf dem Programm. Am Mittwoch, 7. Oktober, ist HG Butzko ab 20 Uhr zu Gast in der Au. Einen Tag später gibt Martin Schmitt zur gleichen Zeit am gleichen Ort ein Gastspiel.

Der eigentlich bereits für das Frühjahr geplante Auftritt von HG Butzko, war der erste, der vom coronabedingten Lockdown betroffen war. Morgen steht nun der Nachholtermin im Kalender.

"echt jetzt" heißt das aktuelle Programm des Gelsenkircheners, in dem er den Einfluss des digitalen Paralleluniversums auf unser Leben unter die Lupe nimmt. Und dabei beleuchtet er Hinter- und Abgründe und serviert eine komische und bisweilen besinnliche Mischung aus schonungsloser Zeitanalyse, Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit.

2019 in der "KuSch" zum Kabarettmeister gekrönt

Martin Schmitt - der auf absehbare Zeit letzte Deutsche Kabarettmeister und 2019 in der "KuSch" gekrönt - ist am Donnerstag erstmals mit einem kompletten Programm in Herborn zu erleben. Aus seinen erfolgreichen Programmen "Schmitt", "Aufbassn!" und "Von Kopf bis Blues" präsentiert er das Beste in Form einer Melange aus eigenen bayrischen Liedern und Gedichten, Blues, Boogie Woogie und Harlem-Stride-Piano.

Schmitts pianistisches, sängerisches und kabarettistisches Können verschmelzen zu einer Show mit hohem Unterhaltungsfaktor. Dabei spielt das Improvisationsgenie mit Tasten wie mit Worten.