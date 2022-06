Hip-Hop trifft in Herborn auf Graffiti-Kunst

Top Act beim Hip-Hop-Jam in Herborn: der Heidelberger Rapper Toni-L. Foto: Stefan Geisenfelder

HERBORN - Am Samstag, 25. Juni, verwandelt sich Herborn zur riesigen Open-Air-Galerie für Graffiti-Kunst. Abends steigt mit dem Heidelberger Hip-Hop-Urgestein Toni-L und The Outta Space Crew sowie vielen Hip-Hop Artists aus der Region der Herborner Hip-Hop Jam. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Beim Herborner Hip-Hop Jam 2022 dreht sich alles um die vier Elemente des Musikstils: An die 40 Graffiti-Künstler gestalten gemeinsam eine über 500 Quadratmeter große Fläche. Ab mittags sorgen die DJs Gianni Kravalli, DJ Scarce und Norin Rad, DJ JWalk sowie DJ Disco K für Rap und Funkmusik vom Plattenteller. Dazu zeigen die beiden Break-Dance-Crews True Rokin Soul und Funky Harlekinz ihr tänzerisches Können. Abends heizen neben dem Headliner Toni-L und The Outta Space Crew sechs heimische Rapper und MCs (Master of Ceremony) dem Publikum ein.

Der gebürtige Heidelberger Toni-L ist Hip-Hop-Künstler und Pionier der ersten Stunde. Zusammen mit seiner Band Advanced Chemistry tourte er bereits in den 1980-er Jahren durch Deutschland und Europa und veröffentlichte 1992 mit "Fremd im eigenen Land" einen der wichtigsten Songs im deutschen Hip-Hop. Zuletzt veröffentlichte er 2020 die vierteilige und vierfarbige 7-Inch-Vinyl-Serie "Funk You Very Much".

Die fünf Musiker von The Outta Space Crew aus Mannheim haben sich dem Funk der 60er und 70er-Jahre verschrieben. Einige heimische Hip-Hop-Artists feierten im Haus der Jugend ihre ersten Bühnenerfolge. Kescade & Metaphor liefern seit über 20 Jahren selbstproduzierte Beats und Reime ohne Unterlass.

Beide sind wie auch LK dem Hip-Hop seit Jahrzehnten treu verbunden und haben sich wie Lutz und Bastian mit ihrem Sprechgesang einen Namen gemacht. LK & Loopkollektiv sind mehr als nur ein Rapper mit Wurzeln im Libanon und Heimat in Herborn mit einer sechsköpfigen Liveband: Gemeinsam liefern sie nachdenkliche Lyrics auf groovige, musikalische Rap-Beats, untermalt von zweistimmigem Gesang. Beim Herborner Hip-Hop Jam wird der Kopf nicht nur nickenden zum Beat bewegt, sondern auch zum Nachdenken.

Graffiti-Kunst wird in der Gesellschaft immer mehr akzeptiert. Dieses Gemälde ziert eine Wand in Berlin. In Herborn soll auf 500 Quadratmetern Fläche gesprüht werden. (Foto: Stadt Herborn)

Jenseits des Herborner Bahnhofs erschaffen mehrerer Sprayer am letzten Juniwochenende ein großflächiges Graffiti-Kunstwerk. Innerhalb eines Tages entsteht parallel zur Musik, unterhalb der Bundesstraße an der Straße Littau, ein 70-Meter langes Bild mit den verschiedenen Styles der Graffiti-Künstler. Wer genau hinsieht, kann auch das ein oder andere Zitat von anderen Herborner Künstlern entdecken. Gestaltet wird das Ganze von den Sprühern aus der Region sowie dem Urban Art Project aus Gießen und Stylefiasko aus Siegen.

Die Jugendkulturen Punk und Hip-Hop machen seit den 70er-Jahren die Streetart des Graffito auch in Deutschland zu ihrem Ausdrucksmittel. Heute ist diese Straßenkunst in vielen Stadtbildern präsent und findet zunehmende Anerkennung in der Gesellschaft. Mit dem Herborner Hip-Hop Jam erhält die legale Graffiti-Kunst auch in der Bärenstadt einen dauerhaften wie auch temporären Platz. Etwa ein Viertel der Fläche steht auch nach dem Event in Absprache mit dem Haus der Jugend Herborn für legales Sprayen zur Verfügung. Der Eintritt zum Herborner Hip-Hop Jam kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Es findet kein Vorverkauf statt.

Wegen der Veranstaltung wird die Straße Littau sowie die Unterführung in die Alsbach von Freitag 24. Juni bis Montag 27. Juni für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz in der Littau ist weiterhin möglich.