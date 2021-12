Historiker und Universalgelehrter Rüdiger Störkel ist tot

Herborns früherer Stadtarchivar Rüdiger Störkel ist gestorben. Über 40 Jahre lang widmete er sich der Geschichte der Stadt Herborn und der Hohen Schule. Archivfoto: Jörg Weirich

HERBORN - Er war das wandelnde Geschichtsbuch der Stadt Herborn. Jetzt hat das Schicksal das Buch seines Lebens zugeschlagen: Rüdiger Störkel, Herborns früherer Stadtarchivar, ist tot. Am zweiten Weihnachtsfeiertag starb er friedlich im Kreise seiner Familie an den Folgen eines Krebsleidens.

Rüdiger Störkel, der 73 Jahre alt wurde, wird nicht nur seiner Frau Magdalena, seinem Sohn, den drei Töchtern und den Enkeln fehlen. Viele werden ihn vermissen - als meist gut gelaunten, zugewandten Menschen, als Erforscher, als Quell unglaublich vieler Geschichten und Anekdoten aus der Geschichte der Stadt Herborn, der Hohen Schule und des alten Nassau.

Archiv tiefgefroren, um es vor dem Schimmeltod zu retten

Auch im Stadtbild wird er fehlen, der Mann, der immer zu eilen schien, mit umgehängter Aktentasche und im Sommer meist mit dem Strohhut auf dem Kopf, mit schnellen Schritten unterwegs zur nächsten Entdeckung.

Herborn wäre ohne Rüdiger Störkel heute nicht das, was es ist - und ein großer Teil der Stadtgeschichte wäre ohne seinen großen Einsatz für immer verloren gegangen.

Schon als kleiner Bub stöberte er gerne durch die alten Sachen auf dem Dachboden seines Elternhauses in der Herborner Hauptstraße. Als Schüler wurde er Mitglied des Geschichtsvereins, ging später mit anderen zusammen Klinkenputzen für die Sanierung der Hohen Schule, deren Geschichte er Zeit seines Lebens gründlich erforschte. Kaum ein Haus in der Altstadt, dessen Geschichte er nicht zutage gefördert hätte. So manches wäre womöglich ohne seinen Einsatz nicht so saniert worden, wie es heute dasteht.

Bewahrer von Bibliothek

und Theologischem Seminar

Das Archiv der Stadt Herborn, das er ehrenamtlich in mühevoller Arbeit neu geordnet hatte, wäre beinahe ein Totalschaden geworden, als es im Februar 1984 in den Kellern von Rathaus und Hoher Schule im Dill-Hochwasser absoff.

Europaweit sorgte Störkel mit der hinterher oft kopierten Methode für Aufsehen: Um die oft jahrhundertealten Urkunden und Akten vor Fäulnis, Schimmel und Zerfall zu bewahren, organisierte er mit zwei heimischen Firmen, dass das durchnässte und verschmutzte Material tiefgefroren wurde.

Mithilfe der Herborner Landfrauen, mit Bügeleisen und Zahnbürsten, wurde alles gereinigt und schließlich in der Alten Schule in Schönbach restauriert und neu sortiert.

Rüdiger Störkels Verdienst ist es auch, dass es das Theologische Seminar im Schloss noch gibt, das die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau vor Jahren eigentlich schließen und verkaufen wollte. Störkel war es, der in dem Zusammenhang herausfand, dass die Abwicklung des Seminars für die Kirche zu einem schmerzlichen Verlust führen würde: Die wertvolle und in Teilen einzigartige Bibliothek der Hohen Schule wäre in dem Fall nämlich komplett an die Universität in Marburg gefallen, wie Störkel aus alten Nachlassurkunden las.

Sein Erzählstil und sein

Humor rissen die Zuhörer mit

Der Posten des Stadtarchivars, den es seit Störkels Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2014 nicht mehr gibt, war von den Bürgermeistern Bernd Sonnhoff (CDU) und Hans Benner (SPD) nach und nach um die Person von Rüdiger Störkel herumgebaut worden. Aus der halben Stelle als Büchereileiter wurde nach und nach ein Vollzeit-Job, der ihn meist auch nach Feierabend im Geschichtsverein wie im Museum nicht ruhen ließ.

Der Geschichts- und Geschichtenstöberer, der einst in Marburg Englisch und Geschichte studiert hatte, war kein Vertreter jener Historikerzunft, die ihre Erkenntnisse in staubtrockene wissenschaftliche Publikationen gießt.

Ganz im Gegenteil: Ihm gelang es immer wieder, sein Publikum bei Vorträgen oder in Aufsätzen durch seine unnachahmliche Art, seinen oft anekdotischen Erzählstil und seinen Humor mitzunehmen auf interessante und oft kurzweilige Zeitreisen durch die Herborner Stadtgeschichte.

Er war nicht der Typ Historiker, dessen Interesse jeweils nur auf einen einzelnen Punkt gerichtet war. Nein, Rüdiger Störkel war ein Universalgelehrter im besten Sinne - einer dessen großes Talent es war, die Herborner Geschichte immer wieder auch einzuordnen in die ganz großen Zusammenhänge - die Geschichte seiner Stadt, die ihm bis zuletzt so sehr am Herzen gelegen hat.

Rüdiger Störkel wusste, dass es keine Heilung gibt und er bald würde sterben müssen. In einem seiner letzten Gespräche mit seiner Frau Magdalena bat er, dass man keine Blumen oder Kränze an seinen Sarg legen möge, sondern dass, wer immer es mag, stattdessen bei der Sparkasse eine Spende für die Sanierung des Daches der Herborner Stadtkirche machen solle: "Das ist das Letzte, was ich für die Stadt Gutes tun kann."