HKV-Garden tanzen auf dem Herborner Marktplatz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bekamen die Aktiven des Herborner Karnevalvereins (HKV) am 11.11. zum Beginn der närrischen Saison "nur" den Schlüssel für den Hintereingang des Herborner Rathauses, so überreichte ihnen Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) am Freitag den für den Haupteingang. Zum Dank für die widerstandslose Überlassung ließ Sitzungspräsident Bernd Willi Walther (Foto) alle drei HKV-Garden auf dem Marktplatz tanzen. Von den Elferratsmitgliedern und vielen Zuschauern flankiert, gaben die jungen Damen Kostproben ihres Könnens. Unter den aufmerksamen Blicken ihrer Trainerinnen Eva Schüler (Sternchen), Henrike Lang (Fünkchen) und Sina Enenkel (Funken) zeigten die jungen Tänzerinnen allesamt tolle Leistungen vor dem Rathaus. Die Zuschauer goutierten die Darbietungen mit großem Beifall. sige/Foto: Siegfried Gerdau