Hoffen auf das teuerste Medikament der Welt

"One World Chartiy" ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Vettweiß im Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen). Der Verein wurde im Dezember 2018 gegründet und hat nach eigenen Angaben elf Mitglieder sowie eine große Anzahl an Unterstützern, die sich beispielsweise bei den Spendensammlungen engagieren. Zum Vorstand gehört unter anderem der ehemalige deutsche Footballspieler Roman Motzkus. Laut Gründer Christopher Schäfer hat der Verein im vergangenen Jahr über 90 000 Euro an Spenden ausgezahlt, in diesem Jahr seien es bisher knapp 70 000 Euro. Neben dem Engagement für an SMA erkrankte Kinder ist der Verein unter anderem in der Jugendsportförderung aktiv. Aktuell werden zehn Kinder mit der Diagnose SMA betreut, die meisten leben in Russland. (red)