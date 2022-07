Hörbach in einer Reihe mit New York, Taipeh und Nairobi

Wie ein Puzzle: Die Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck fügt bei einem Treffen in der Kita "Schatzkiste" Wollquadrate für das Kunstprojekt "Das Tipi" zusammen. Foto: Judith Metz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-HÖRBACH - Herborn-Hörbach (red). Die evangelische Kita "Schatzkiste" Hörbach kann sich ab Samstag, 16. Juli, in einem Atemzug mit New York, Taipeh, Brüssel und Nairobi, aber auch mit Marburg und Wetzlar nennen. Denn diese Orte eint ein buntes Tipi. In Hörbach besteht es aus 1200 gehäkelten und gestrickten Wollquadraten.

"Jede und jeder - egal, wie er gestrickt ist - gehört hinein ins Gesamtgefüge": Nach diesem Motto hat die Remscheider Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck das Kunstprojekt "Das Tipi" initiiert. Sie lädt Menschen ein, Strick-Tipis für öffentliche Räume zu erstellen. Das Hörbacher Zelt wird das 50. dieser textilen Gesamtkunstwerke sein.

Judith Metz, die Leiterin der "Schatzkiste", hatte vor einigen Jahren von dem Tipi-Projekt gehört. "Es erinnerte mich an unsere Kita-Gemeinschaft, in der auch jede und jeder willkommen ist. Egal, ob man eng oder locker gestrickt ist, ob man Strickfehler oder ein schönes Muster hat, alle sind Teil des Ganzen. Jede und jeder ist wichtig." Die einzelnen Patches konnten zu Hause gestaltet werden und werden nun Teil eines Gemeinschaftsprojektes. Innerhalb weniger Monate kamen mehr als 1800 Wollquadrate zusammen: Nicht nur Kita-Kinder häkelten mit, auch Eltern, Mitarbeiter und Großeltern, der Radius wurde größer. "Nach einem Zeitungsbericht kamen viele Anfragen, ob man noch mitstricken kann", berichtet Metz.

Das Zelt soll als Stätte der Begegnung offenstehen

Bei Treffen mit der Künstlerin in Hörbach wurden die Wollquadrate zu zwei großen Dreiecken zusammengefügt. An diesen wurden weitere Reihen aneinander gehäkelt. Das Ergebnis ist ein etwa fünf Meter breites Tipi, das am Samstag, 16. Juli, im Rahmen des Sommerfestes in der "Schatzkiste" von der Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck aufgestellt wird. Es soll als Begegnungsraum für die Kita und andere Veranstaltungen offenstehen.

Das Sommerfest findet von 10 bis 16 Uhr statt. Um 11 Uhr beginnt ein Familiengottesdienst, im Anschluss soll die feierliche Eröffnung des Tipis durch die Künstlerin erfolgen. Der Förderverein hat einen Sponsorenlauf organisiert. Im Tipi werden bis am Nachmittag Geschichten erzählt und Bücher vorgelesen.