"hr-fernsehen" zeigt Wettbewerbsfilme von Herborner Schulen

Herborn (red). Sie drücken noch die Schulbank, doch ihre Filme sind schon im TV zu sehen: Von Montag, 14., bis Freitag, 18. September, zeigt das "hr-fernsehen" die 19 besten Kurzfilme von hessischen Schulen aus dem jüngsten hr-Wettbewerb "Meine Ausbildung - Du führst Regie". Mit dabei: die Comenius- und die Rehbergschule aus Herborn.

Zum zwölften Mal hatte der Hessische Rundfunk Schüler aufgerufen, sich in einem Kurzfilm mit dem Thema "Ausbildung" auseinanderzusetzen. Über 50 Schulen, Vereine und Jugendprojekte aus Hessen hatten sich zu Beginn des Jahres beworben. Dann kam Corona. Dennoch sind 26 Filme trotz großer Hindernisse fertiggestellt worden.

Die besten Beiträge erhielten in einem virtuell abgehaltenen Finale Preise von über 16 000 Euro. Obendrein sind sie jetzt - gemeinsam mit allen nominierten Filmen im Rahmen von "Wissen und mehr", dem Bildungsprogramm des "hr-fernsehens", im TV zu sehen.

Erst die Comenius- und

dann die Rehbergschüler

Auch die beiden Beiträge aus Herborn sind dabei - und zwar jeweils sehr früh am Tag. Am Dienstag, 15. September, sind zunächst Comeniusschüler an der Reihe. Ab 7.20 Uhr läuft ihr Film "Blickwinkel".

Am Freitag, 18. September, folgen Rehbergschüler. Ihr Streifen "Ausbildungsprojekt" wird ab 7.25 Uhr ausgestrahlt. Er ist der Gewinnerfilm in der Kategorie "Inklusion".