Hütte brennt - Feuerwehr rennt

Von der Gartenhütte sind nur verkohlte Überreste geblieben. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN-BURG - Das war knapp. Nur dem sehr schnellen Erscheinen der Herborner Wehren (Burg und Kernstadt) ist es zu verdanken, dass am frühen Mittwochabend eine Gartenhütte an der Herborn-Burger Obere-Weitzenberg-Straße zwar völlig abbrannte, sich die Schäden an einem danebenstehenden Wohnhaus samt weiterer Gartenhütte aber in Grenzen hielten.

Ein oberhalb wohnender Nachbar hatte das Feuer gesehen und sofort gedacht: "Das geht nicht gut". Er alarmierte die Feuerwehr, aber die konnte nur noch die Flammen der lichterloh brennenden Hütte darin hindern, auf das benachbarte Anwesen überzugreifen.

Über die Brandursache gibt es bisher nur Spekulationen.