"Ich will Spaß": Die 80er leben mit Liveshow in Herborn auf

Markus Möhrl ("Ich will Spaß") ist der bekannteste Künstler der NDW-Show an der "KulturScheune". Foto: VREM Marketing

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Freunde der 80er-Jahre-Musik, aufgepasst: Am kommenden Freitag, 12. August, bietet sich ab 20 Uhr an der Herborner "KulturScheune" ("KuSch") die Gelegenheit, einige Stars dieser Zeit live und unter freiem Himmel zu erleben.

"Ich will Spaß - die Achtziger Show": So heißt der Abend, bei dem außer einer Liveband unter anderem auch Helden der Neuen Deutschen Welle wie Markus ("Ich will Spaß"), Peter Hubert ("UKW"/"Sommersprossen") und "Geier Sturzflug"("Bruttosozialprodukt") zu erleben sind.

Ryan Paris ist dabei

und eine Falco-Show

Doch damit nicht genug: Angereichert wird das musikalische Vier-Sterne-Menü durch die Einbindung von "Mr. Dolce Vita" Ryan Paris, einer der Legenden der Italo-Disco-Welle. Und dazu gesellt sich noch die "Super Falco-Show" von Musicalstar Alexander Kerbst, der den weltbekannten Österreicher über Jahre im gleichnamigen Musical gespielt hat. Abgerundet wird die Liveshow durch einige Medleys der beliebtesten NDW-Hits, begleitet von zwei Musicalsängerinnen und -tänzerinnen und einer vierköpfigen Liveband.

Tickets für die besondere Show gibt es an allen bekannten "KuSch"-Vorverkaufsstellen ab 35 Euro.