Illegales Glücksspiel in Herborn aufgedeckt

HERBORN - Kriminalpolizisten aus Dillenburg haben am Mittwoch in Herborn zusammen mit Beamten der Bereitschaftspolizei, des Herborner Ordnungsamts und des Gewerbeamts des Lahn-Dill-Kreises illegales Glücksspiel aufgedeckt. Am Nachmittag hatten sie eine Bar in der Mühlgasse und alle Personen darin kontrolliert.

Dabei entdeckten die Beamten vier illegale Glücksspielautomaten, die sie ebenso sicherstellten wie rund 14 000 Euro in bar. Die Kripo leitete Verfahren wegen des Verdachts der Veranstaltung des illegalen Glücksspiels ein.

Mitarbeiterin verstößt gegen die derzeitige Maskenpflicht

Nach Angaben von Polizeisprecherin Kerstin Müller verstieß zudem eine Mitarbeiterin gegen die derzeitige Maskenpflicht. Mit der Bearbeitung dieser Ordnungswidrigkeit befasse sich nun die Ordnungsbehörde.