Im "Hofmannsstollen" soll es wieder kreuchen und fleuchen

Die Geschichte des Hofmannsstollens reicht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals hieß er offiziell Bergwerk "Igelseite" und brachte in den Jahren 1854 bis 1871 Eisenerze zutage.

Der Natur- und Vogelschutzverein Merkenbach hat weiter recherchiert, dass die beiden Ziegeleibesitzer und Fuhrleute Friedrich Hofmann Senior und Junior lustige Zeitgenossen waren, die wohl auch dem Alkohol nicht ganz abgeneigt zu sein schienen.

"Sie wohnten in der ,Zielhitt' in der heutigen Friedrichstraße", ist auf der Infotafel am Stollen und auf der Internetseite des Vereins zu lesen. "Nach einem Zechgelage in einer Silvesternacht, begaben sich beide mit ihren Arbeitern zu jenem Stollen, wo weiter gezecht und Unfug gemacht wurde. Seit dieser Zeit war es der ,Hofmannsstollen'." (Quelle: www.

vogelschutz-merkenbach.de)