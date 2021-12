Impfaktion am Samstag im "Dill-Center"

Symbolfoto: Fredrik von Erichsen/dpa

HERBORN - Aktionstag in Herborn: In den Praxen von Dr. Rita Beerboom und Dr. Thomas Beerboom im Ärztehaus im "Dill-Center" können sich Impfwillige am Samstag, 18. Dezember, ohne vorherige Anmeldung impfen lassen.

Egal, ob erste Impfung, Zweitimpfung oder Booster: Ab 9 Uhr impft das Team der beiden Ärzte in den Praxisräumen, solange der Vorrat reicht. Unter 30-Jährige erhalten den Impfstoff von Biontech, alle übrigen bekommen Moderna. Der barrierefreie Zugang zum Ärztehaus ist über das Parkdeck möglich.

Die benötigten Unterlagen

bereits ausgefüllt mitbringen

Die Ärzte bitten Interessierte darum, den Anamnesebogen und die Einwilligungserklärung ausgefüllt mitzubringen, um Wartezeiten auf ein Minimum zu reduzieren.