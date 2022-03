Impfaktion im Burger Bürgerhaus

Symbolfoto: Robert Michael/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-BURG - Das Bürgerhaus Burg in der Junostraße wird am Samstag, 5. März, zum Impfzentrum: Dr. Waseem Ahmed aus Herborn bietet Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sowie Impfungen für Kinder ab fünf Jahre gegen Covid-19 an.

Die Möglichkeit dazu besteht von 10 bis 16 Uhr. Terminvereinbarungen sind in der Praxis von Dr. Ahmed in Herborns Bahnhofstraße 1 unter Telefon 01 76-20 97 92 88 möglich. Eine Impfung ist aber auch ohne Anmeldung möglich. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech, Moderna sowie Kinderimpfstoffe.