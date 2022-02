In der "KulturScheune" wartet Musik-Comedy im Doppelpack

Bieten Konzertakrobatik vom Feinsten: "Gogol & Mäx". Foto: Axel Kilian

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Mit den Auftritten der Duos "Carrington-Brown" sowie "Gogol & Mäx" hält die Herborner "KulturScheune" ("KuSch") für Freunde hochwertiger Musik-Comedy einen ganz besonderen Doppelpack bereit.

Den Auftakt bestreiten am Freitag, 4. März, ab 20 Uhr Rebecca Carrington und Colin Brown. Seit 2007 stehen sie als Duo "Carrington-Brown" gemeinsam auf der Bühne und gewannen in der Folge zahlreiche internationale Preise. Rebecca ist wie immer schön, klug und sehr komisch; Colin bleibt cool, smart und sehr stimmlich. Joe, der Dritte im Bunde, ist alt - und ein Cello.

Mit seinem Bogen umspannt das "britische Traumpaar der musikalischen Comedy" das Universum von Bach und Brahms über Bond und "Beatles" bis Britpop und "Billy Jean". Staubtrockenes Understatement lässt Lachtränen sprudeln, wenn die Wahlberliner sich und ihre Mitmenschen aufs Korn nehmen - gekonnt lasziv, erbarmungslos albern, hinreißend ironisch und immer mit einem musikalischen Bonbon in der Tasche.

Fotos Bieten Konzertakrobatik vom Feinsten: "Gogol & Mäx". Foto: Axel Kilian Zeigt Höhepunkte und Glanzlichter aus 15 Jahren gemeinsamen Bühnenschaffens: das Duo "Carrington-Brown". Foto: Agentur Krämer 2

So teilt das britische Duo mit dem Publikum Höhepunkte, Meilensteine und natürlich die Liebe zur Musik und Comedy - gewohnt brillant, charmant und witzig präsentiert. Ob nun Originalsongs oder Lieder, von denen man schon mal gehört hat: "Carrington-Browns" Interpretationen sind jedes Mal einzigartig und längst ihr Markenzeichen.

Nur 24 Stunden später, am 5. März, entern zwei andere Meister ihres Fachs die Bühne in der Au: "Concerto Humoroso" nennen "Gogol & Mäx" ihr neues Programm, mit dem sie wieder in ihre herrlich groteske und umwerfend komische Welt der Konzertakrobaten einladen.

Bachbüste kann sich kaum noch auf ihrem Sockel halten

Was diese meisterlichen Komiker auf den Theaterbühnen Europas darbieten, ist schlichtweg atemberaubend: Zwei prall gefüllte Stunden des Lachens und Staunens über die akrobatische und musikalische Kunstfertigkeit und die schier unbegreifliche Instrumentenvielfalt. Und wenn im grandiosen "Finale grande" die Pianisten-Ballerina im rosafarbenen Rüschenkleid auf filigranem Stahl balanciert, dann hat es den Anschein, als könne sich selbst die auf dem Klavier thronende Bachbüste vor Lachen kaum mehr auf ihrem Sockel halten.

Eintrittskarten für die Shows kosten jeweils 24 Euro im Vorverkauf und sind unter anderem in Herborn bei Optik Tafelski und im Reisebüro Herborn, in Dillenburg in der "Musicbox" sowie online auf www.kusch-herborn.de erhältlich.