In Herborn befreit: WDR zeigt Doku zu Snoek-Entführung

Der frühere Herborner Polizist Siegfried Klabunde berichtet in dem Dokumentarfilm von der Befreiung des entführten Hendrik Snoek.

HERBORN/-BURG - Drei Tage lang war der Unternehmersohn und bekannte Springreiter Hendrik Snoek gefangen, dann wurde er aus seinem Verlies in einem Brückenkopf der Autobahnbrücke über dem Amdorfbachtal zwischen Burg und Uckersdorf befreit. Das war im November 1976 und ist somit inzwischen 45 Jahre her. Der WDR zeigt am Freitag, 12. November, einen dokumentarischen Film zu dem damals spektakulären Entführungsfall.

Der Film "Entführt im Münsterland" von Peter Scharf berichtet ab 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen (Wiederholung tags darauf ab 11.55 Uhr) von der Entführung, den Ermittlungen und der Befreiung von Hendrik Snoek.

Mit Toilettenpapierfahne auf sich aufmerksam gemacht

Der damals 28-Jährige war am 3. November 1976 aus seiner Münsteraner Wohnung entführt und von den Tätern in einem Brückenpfeiler der fast 200 Kilometer entfernten Ambachtalbrücke der Autobahn A 45 versteckt worden.

In einem Hohlraum direkt unter der Autobahn ketteten sie den bekannten Springreiter mit einer Eisenkette um den Hals an. Entgegen ihrem Versprechen ließen die Täter ihr Opfer nach der erfolgten Lösegeldzahlung aber nicht frei und übermittelten der Familie auch nicht den Ort seiner Gefangenschaft.

Der Feuerwehr gelingt, was

die Polizei nicht schafft

Die Befreiung des entführten Springreiters ist einem glücklichen Zufall zu verdanken. Wie die damals ermittelnden, inzwischen pensionierten Polizeikommissare der Herborner Polizei, Siegfried Klabunde und Harald Dobrindt, in dem Film zu berichten wissen, ist es dem Hinweis eines Lkw-Fahrers des an der Ambachtalbrücke gelegenen Betonwerkes zu verdanken, dass Snoek in seinem Verlies gefunden werden konnte.

Durch eine Toilettenpapierrolle, die Snoek über ein Lüftungsloch abrollte, das sich talwärts in dem Brückenpfeiler befand, konnte er auf sich aufmerksam machen. Befreit werden konnte er allerdings nur durch das Zutun der Herborner Feuerwehr, den erst deren starker Bolzenschneider schaffte, was dem Bolzenschneider der Polizei zuvor nicht gelungen war: die Eisenkette um den Hals des Entführungsopfers zu knacken.