In Herborn Etwas fürs Auge tun - und die Bienen

Anpacken: So wie hier im Oktober wollen zahlreiche Freiwillige den Uferbereich der Herborner Dill bepflanzen. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Mit schon länger geplanten Aktionen will der Verein der "Freunde der Flora Herbornensis" an der Dill am Hang unterhalb des Awo-Geländes Bäume und Sträucher als Bienenweide und zur "Aufbesserung" des wenig attraktiven Hanges pflanzen.

Sara Schlicht, Vorsitzende des Bienenzuchtvereins "An der Dill", half bei der Auswahl der Bäume und Sträucher. Die Herborner Gärtnerei Kuhlmann hat die ausgewählten Pflanzen bestellt. Michael Kuhlmann unterstützt das Vorhaben darüber hinaus mit einer Pflanzerde-Spende.

Seit Mittwoch können Interessierte sich die Pflanzen und Büsche in einer kleinen Ausstellung in der Gärtnerei Kuhlmann anschauen. Und jeder, der die Pflanzaktion unterstützen möchte, kann einen Baum oder Strauch finanzieren.

Staudenbeet soll auch Hochwasser standhalten

Die gespendeten Bäumchen werden mit den Namensschildern der Spender versehen. Außerdem werden zwei Spendenbüchsen bei Kuhlmanns aufgestellt, die auch nach der Pflanzaktion stehenbleiben.

Am Dienstag und am Samstag dieser Woche, 10./14. November, laufen dann die Arbeitseinsätze. Dabei achten die Organisatoren darauf, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Es sollen nur Kleinstgruppen zusammenarbeiten.

Am 24. Oktober war eine erste Pflanzaktion über die Bühne gegangen. Außer Flora-Freunden nahmen daran auch Mitglieder des BUND Herborn sowie der Gruppe "Dillkind" am Einbuddeln von Tulpen, Narzissen und anderen Frühblüher-Zwiebeln teil. Der Plan: Zwischen den bestehenden Bäumen am Hang neben der Dill soll eine Busch-und Baumreihe gepflanzt werden. Daneben sollen auf dem Hang weitere Zwiebeln von Frühblühern gesteckt werden.

Im Frühjahr 2021 noch ein Staudenbeet dazukommen, das Überschwemmungen stand- und für Bienen und andere Insekten Nahrung bereithält. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs beteiligen sich mittels Mäharbeiten.

Die Aktionen beginnen am Dienstag um 14 Uhr und am Samstag um 10 Uhr. Hilde Graffmann und ihre Mitstreiter vom Verein Freunde der Flora Herbornensis hoffen noch auf weitere Helfer. Wer möchte, kann sich bei Thomas Bachmann per E-Mail an die Adresse j.th.bachmann@gmail.com oder bei Hilde Graffmann unter Telefon 0 27 72-51 25 melden. Außerdem werden noch Arbeitsgeräte wie Spaten und Hacken benötigt.