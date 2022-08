In Herborn ist Lachen Programm

2021 sorgt das "Strandhaus" in der "KulturScheune" für Heiterkeit. Vom damaligen Ensemble sind bei der Inszenierung von "Die Pause" unter anderem (v.l.) Albert Follert, Thomas Jopp sowie Susanne und Thomas Schlabach erneut dabei. Archivfoto: Gert Fabritius

HERBORN - In Zeiten, in denen man wenig zu lachen hat, tut eine turbulente Sommer-Komödie ganz gut. Das haben sich auch Cornelia Glade-Wolter und Holger Heix gedacht und mit "Die Pause" ein Stück auf die Beine gestellt, das am Freitag, 26. August, ab 20 Uhr in der "KulturScheune" Herborn Premiere hat. Insgesamt stehen bis 3. September fünf weitere Aufführungen auf dem Programm.

Was sich am Ende zu einem turbulenten Lustspiel hochschaukelt, beginnt ganz harmlos: Man hat sich arrangiert in der Ehe von Katja und Jürgen. Sie, eine erfolgreiche und toughe Immobilienmanagerin, die ein städtisches Bauprojekt in Aussicht hat und hierfür in ihrer Pause einen Termin mit einem reichen Investor plant. Er, ein arger Hypochonder und erfolgloser Galerist, der keinen Kunstverstand besitzt, dümpelt vor sich hin und ist letztendlich auch kein ebenbürtiger Partner seiner Frau. Stärker könnten die Unterschiede nicht sein.

Publikum kann Gemälde

und Skulpturen ersteigern

So verwundert es auch nicht, dass Katja sich - in ihrer Sehnsucht nach etwas anderem - vor ihrem Geschäftstermin noch mit dem neuen Geliebten treffen will. Schließlich wähnt sie ihren Gatten in seiner Galerie und hätte somit eine leere Wohnung. Genau das ist ihr Plan für die Mittagspause.

Ohne ihr Wissen kommt aber der leidende Jürgen wieder zurück und will sich zu Hause pflegen. Da er den Wasserhahn tropfen hört, will er ihn reparieren. Schließlich ist er ja der Mann im Haus. Leider ist er aber praktisch völlig unbegabt und so nimmt das Unheil seinen Lauf.

Erschwerend kommt hinzu, dass seine Tochter und seine Ex-Geliebte Wichtiges mit ihm besprechen wollen. Zudem hat die Assistentin von Katja auch noch eigene Pläne mit der vermeintlich leeren Wohnung. Und das sind noch nicht mal alle, die in Erscheinung treten, wenn plötzlich halb Europa in den Räumlichkeiten versammelt ist. Bis Katja kommt und hilflos versucht, diese Lawine durch ein irres Lügenkonstrukt aufzuhalten. Die Muster sind dabei klar: Jeder muss "seine" Heimlichkeiten bewahren, es entsteht ein absurdes "Tür-auf-Tür-zu"-Spiel.

Regisseur Holger Heix und sein 13-köpfiges Schauspieler-Team brennen darauf, die Besucher zum Lachen zu bringen und ganz nebenbei in die Welt der Kunst zu entführen. Skulpturen und Gemälde spielen in diesem Stück eine große Rolle und können sogar - nach den Aufführungen - vom Publikum ersteigert werden.

Nach der Premiere am 26. August sind weitere Aufführungen am 27. und 31. August sowie 2. und 3. September (jeweils ab 20 Uhr) und am 28. August (17 Uhr) geplant.