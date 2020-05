"Internationaler Museumstag": Ausstellungen diesmal digital erleben

Zum "Internationalen Museumstag" am kommenden Sonntag, der diesmal digital stattfindet, bietet das Museum in Herborn kleine Videos über die Dauerausstellung in Gebärdensprache an. Das Motto lautet: "Museen für Vielfalt und Inklusion". Screenshot: Stadt Herborn

Herborn (red). Dieses Jahr ist alles anders - auch der "Internationale Museumstag" am Sonntag, 17. Mai, der für Vielfalt und Inklusion steht: Er wird in der Hauptsache digital im Internet stattfinden.

Museen sind geeignet, allen Menschen - unabhängig von Herkunft oder Bildungsstand - neues Wissen zu vermitteln und bedeutungsvolle Erfahrungen zu ermöglichen. Jahr für Jahr nutzen viele Ausstellungshäuser den Aktionstag Mitte Mai, um neue Besucher für sich zu begeistern.

Komplexe Themen

sachlich darstellen

Auch wenn die meisten Museen ihn aufgrund der Corona-Pandemie diesmal nicht vor Ort begehen, bieten zahlreiche Häuser ein vielfältiges digitales Angebot an. Auch das Team vom Herborner Stadtmuseum in der Hohen Schule beteiligt sich, und zwar mit Videos über die Dauerausstellung in Gebärdensprache an. Die Videos sind ab Sonntag auf " www.museum-herborn.de " sowie auf der Facebook-Seite des Museums unter https://www.facebook.com/MuseumHoheSchule/ zu sehen.

BILDERGALERIE STATT BESUCH Das "Museum für Fernmeldegeschichte und Bergbau" (Trafohaus in Wissenbach) kann zum "Internationalen Museumstag" am Sonntag, 17. Mai, nicht geöffnet werden. Der Mindestabstand zwischen Besuchern und Museumsmitarbeitern kann nicht garantiert werden. Auf www.regionalmuseum-eschenburg.de/aktuelles ist für Interessierte eine kleine Bildergalerie zusammengestellt.

Mit dem Thema des "Internationalen Museumstags" 2020 - "Das Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion" - wollen die teilnehmenden Museen das öffentliche Bewusstsein für ein respektvolles gesellschaftliches Miteinander fördern und den Blick auf verschiedene Perspektiven eröffnen. Die Herausforderungen, die Vielfalt und Inklusion mit sich bringen, zeigen sich auch in der Schwierigkeit, komplexe soziale Themen in einer zunehmend polarisierten Welt sachlich darzustellen und ebenso sachlich zu diskutieren.

Auch die Macher hinter den Museen müssen im Austausch mit ihren Besuchern noch viel lernen, um Barrieren zu überwinden. Das kann körperliche Einschränkungen betreffen, aber auch verschiedene kulturelle Hintergründe, die sexuelle Orientierung, die politische Einstellung oder religiöse Überzeugungen, die die Identität der Besucher ausmachen.

Unter dem Hashtag #MuseenEntdecken werden alle Aktionen und Beiträge zum "Internationalen Museumstag" gebündelt dargestellt. Interessierte können sich auf eine digitale Entdeckungstour durch das Herborner Stadtmuseum und die vielfältige Museumslandschaft Deutschlands begeben.

Ungeachtet dessen ist das Museum in der Hohen Schule seit dieser Woche wieder geöffnet. Ein Besuch ist allerdings nur mit Mundschutz und unter Einhaltung der Abstandsregel möglich. Die Öffnungszeiten sind vorübergehend geändert: Von 13 bis 17 Uhr ist das Museum mittwochs und donnerstags sowie an den Samstagen 16. Mai und 23. Mai und den Sonntagen 17. Mai und 24. Mai geöffnet. Ab Juni ist das Museum zunächst jeweils am zweiten und vierten Wochenende in der Zeit von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Weiitere Informationen gibt gibt es auf www.museum-herborn.de oder telefonisch unter 0 27 72-57 38 10.