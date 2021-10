Irrsinn und Idyll in der Herborner Au

Freuen sich auf ihren Auftritt in Herborns "KulturScheune": die vier Musiker von "Gankino Circus". Foto: Corinna Roßbach

HERBORN - Bei ihrem ersten Besuch in der Herborner "KulturScheune" (KuSch) haben sie das Publikum von den Sitzen gerissen: Nun gastieren "Gankino Circus" am Donnerstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr erneut im "Musentempel" in der Au.

Mit einem Zirkusgastspiel hat das Programm der Franken gar nichts zu tun. Hier geht es vielmehr um rasante Melodien, unbändige Spielfreude und eine große Prise Humor, mit denen die vier Musiker dem Publikum ihre Heimat näherbringen wollen.

Mit dabei sind: Ralf Wieland, Geschichtenerzähler und Gitarrist, der auch durch das Programm führt und auf urkomische Weise den Wahnsinn hinter der fränkischen Dorfidylle hervorschimmern lässt, der ebenso elegante wie therapiebedürftige Arztsohn Dr. Simon Schorndanner Junior an Saxofon und Klarinette und der launische Akkordeonmeister und leidenschaftliche Landwirt Maximilian Eder aus der traditionsreichen Dynastie der Eders.

Zeitgemäße Volksmusik

und anarchische Spielfreude

Und natürlich der lausbübische Percussion-Tausendsassa Johannes Sens, der sich wie wild in die Herzen der Zuschauer trommelt, um sich dann im Moment höchster musikalischer Virtuosität die Kleider vom Leib zu reißen.

Zeitgemäße Volksmusik, anarchische Spielfreude und raffinierter Wortwitz vermengen sich bei "Gankino Circus" zu einer kuriosen Melange aus Irrsinn und Idyll.