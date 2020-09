Ist die Kfz-Zulassung mit Terminen gelöst?

Jetzt teilen:

WETZLAR/HERBORN-BURG (jli). In den vergangenen Monaten gab es im Lahn-Dill-Kreis immer wieder Diskussionen um die Zulassungsstellen des Kreises in Wetzlar und Burg. So hat die CDU-Fraktion für die Kreistagssitzung am Montag einen Antrag gestellt, sie fordert Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und seine Kreisregierung auf, die "Zulassungsblockade" im Lahn-Dill-Kreis aufzuheben und wieder umfassende Kfz-Zulassungen - unter Hygienebedingungen - zu ermöglichen.

Begründung: Für Zulassungsdienste sei es schon schwierig, Fahrzeuge zuzulassen, aber Privatpersonen hätten teilweise morgens schon zwei Stunden warten müssen, nur um eine Anmeldenummer zu erhalten. Das sei unzumutbar gewesen. Den Antrag hatte die Partei Anfang August vorgelegt.

Ungewöhnlicherweise hat die Pressestelle der Kreisverwaltung das Thema wenige Tage vor der Kreistagssitzung am Montag aufgegriffen und lässt darin Landrat Wolfgang Schuster (SPD) zu dem Thema bereits vorab öffentlich Stellung beziehen (beziehungsweise Schuster lässt die Pressestelle erklären): "Wir sind, trotz aller Herausforderungen, die es in den vergangenen Monaten zu meistern galt, auf einem sehr zufriedenstellenden Stand angelangt."

Laut Kreis sind von März bis Juli in den beiden Zulassungsstellen in Wetzlar und Burg insgesamt 34 812 Fahrzeuge zugelassen worden. Seit August sind die beiden Zulassungsstellen ausschließlich mit Termin erreichbar. Unter www.lahn-dill-kreis.de/zulassungen können Kunden online Termine vereinbaren.

Wartezeit für Termin liegt

bei zwei bis vier Tagen

Die Wartezeit, um einen Termin zu bekommen, liege in Wetzlar aktuell bei zwei, in Burg bei vier Arbeitstagen. In den Zulassungsstellen selbst müssten die Kunden dann nur wenige Minuten bis zum Aufruf warten. "Die Wartezeiten waren zu lang. Deshalb haben wir einen neuen Weg eingeschlagen", begründete Schuster.

Für die Zulassungsdienste und Händler gelte weiter das bisherige Verfahren: Sie können die Zulassungsvorgänge von 7.30 bis 8.30 Uhr gebündelt abgeben. Nach Bearbeitung der Vorgänge, zuletzt bis zum nächsten Tag, werde telefonisch Kontakt aufgenommen und ein Termin zum Abholen der Unterlagen vereinbart.