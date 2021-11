"Ja, ich will!": Im Herborner Schloss den Bund fürs Leben schließen

Historisches Ambiente für den "schönsten Tag im Leben": Im Herborner Schloss kann man sich ab dem kommenden Jahr standesamtlich trauen lassen. Foto: Martin H. Heller

HERBORN - "Ja, ich will!" - wer seinen Partner fürs Leben gefunden hat, kann sich ab 2022 auch im Herborner Schloss standesamtlich trauen lassen. Für Paare, die im historischen Ambiente des im 13. Jahrhundert erbauten Gebäudekomplexes, das heute Tagungshaus und Theologisches Seminar der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beherbergt, heiraten möchte, stehen dafür acht Termine zur Auswahl.

Das Herborner Standesamt bietet dafür folgende Samstage an: 9. April, 14. Mai, 11. Juni, 8. Juli, 9. Juli, 20. August, 10. September und 1. Oktober. Weitere Termine unter der Woche - vor allem für das "Alsted-Zimmer" - sind möglich. Interessierte können sie bei der Verwaltung erfragen.

Schloss-Team bietet bei Bedarf Rund-um-Service

Das "Alsted-Zimmer" bietet sich für kleine Hochzeitsgesellschaft mit bis zu zehn Personen an. Haben Braut und Bräutigam bis zu 40 Gäste im Gefolge, eignet sich die sogenannte Kapelle. Das helle "Alsted-Zimmer" mit Biedermeier-Interieur kann für 80 Euro, der größere Raum (Kapelle mit Flügel) für 150 Euro gemietet werden. Beide Räume sind barrierefrei.

Ist nach der Trauung ein Empfang geplant, bietet das Tagungshaus-Team des Schlosses einen Rund-um-Service. Der Verzehr eigener Speisen und mitgebrachter Getränke ist auf dem Schlossgelände nicht zulässig. Auch das Streuen von Konfetti, Blüten, Reis oder ähnlichem ist sowohl im Schlosshof als auch vor dem Herborner Rathaus verboten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Auch im Rathaus Herborn können Paare weiterhin den Bund fürs Leben schließen. Zwei barrierefreie Räume stehen zur Verfügung: das Trauzimmer für maximal zwölf Personen und der Große Saal mit 50 Sitzplätzen und weiteren Stehplätzen.

Auch Paare, die nicht in Herborn leben, können sich in der Bärenstadt trauen lassen. Wer an einem Samstag, also außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung, heiraten will, muss dafür eine zusätzliche Gebühr entrichten. Fragen rund um die Trauung beantworten Sybille Nill-Schütz, Telefon 0 27 72-70 82 40, Daniela Thielmann, Telefon 0 27 72-70 82 41, und Andrea Krimmel, Telefon 0 27 72-70 82 72. Per E-Mail sind sie unter der Adresse standesamt @herborn.de zu erreichen. Anfragen rund um einen Empfang im Schloss nimmt die Rezeption des Tagungshauses unter Telefon 0 27 72-47 17 19 oder per E-Mail an die Adresse rezeption@theologisches-seminar-herborn.de entgegen.