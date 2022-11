Janina Petznick neu im Vorstand der Herborner Grünen

Das ist der neue Vorstand des Herborner Grünen-Stadtverbands (von links): Manfred Rompf, Alexander Ulmer, Thea Garotti, Janina Petznick und Daniel Sattler. (© Grüne Herborn)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Änderung im Vorstand der Herborner Grünen: Janina Petznick löst Gülcan Kaynak in dem Gremium, ab, in dem Thea Garotti, Manfred Rompf, Daniel Sattler und Alexander Ulmer ihre Arbeit fortsetzen.

Fotos Das ist der neue Vorstand des Herborner Grünen-Stadtverbands (von links): Manfred Rompf, Alexander Ulmer, Thea Garotti, Janina Petznick und Daniel Sattler. © Grüne Herborn Ehrung für 25-jährige Zugehörigkeit zu den Herborner Grünen (v. l.): Ralf Hofmann, Reiner Dworschak, Thea Garotti, Alexander Ulmer und Daniel Sattler. © Grüne Herborn 2

Die Wahl war Teil der Hauptversammlung des Stadtverbandes im Bürgerhaus in Merkenbach. Nach dem Jahresbericht des Vorstands erhielt Thea Garotti eine Ehrung von Kreis- und Stadtverband der Grünen: Die Stadtverordnete und langjährige Fraktionsvorsitzende ist seit 25 Jahren Mitglied der Partei. Durch ihre Arbeit im Kreisparlament ist die Schönbacherin auch über Herborn hinaus bekannt.

Umweltministerin Hinz stellt neues Klimagesetz vor

Am Mittwoch, 30. November, stellt Hessen Umweltministerin Priska Hinz auf Einladung der Kreis-Grünen ab 19 Uhr in der Hohen Schule in Herborn das neue hessische Klimagesetz vor. Anschließend gibt es einen Stammtisch des Stadtverbands.