Jede Menge Ärger rund um Kita Mozartstraße in Herborn

HERBORN - Es war ein ungewohntes Bild: Bis zum letzten Platz waren die Stühle im Comeniussaal gefüllt. Selten hat eine Sitzung des Herborner Parlaments für so viel Interesse gesorgt. Der Grund: die Kita Mozartstraße - und jede Menge Ärger rund um verzögerte Bauarbeiten.

Zahlreiche Eltern und Mitarbeiterinnen kamen am Donnerstag ins Rathaus. Dort hagelte es Kritik der Stadtverordneten, die einem Antrag sämtlicher Fraktionen zustimmten. Solche Anträge hätten zugenommen und seien nötig, "wenn wir uns Sorgen machen", sagte Lukas Winkler (CDU), der viel Applaus erhielt. CDU, SPD, Grüne, FWG und die FDP/SGH-Fraktion forderten den Magistrat in dem Papier auf, umgehend zu handeln und Probleme intensiv aufzuarbeiten.

Bevor die Stadtverordneten ihrem Unmut freien Lauf ließen, berichtete Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos). Ursprünglich sollten die Kinder Mitte August nach den Sommerferien in die Kita zurückkehren. Da sich die Sanierung deutlich verzögert hatte, wurden Ausweichquartiere im Gemeindehaus am Kirchberg und im "Haus der Jugend" geschaffen. Seit Montag sind die Vorschulkinder wieder in der Kita - alle anderen noch nicht. "Es ist das Wichtigste, dass die Kinder zurückkommen, dass wir das Ende des Monats hinbekommen", hielt die Rathauschefin fest. Vorgesehen ist der 28. September.

"Es ist das Wichtigste, dass die Kinder zurückkommen, dass wir das Ende des Monats hinbekommen." Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos)

Der Bauleiter habe erklärt, man schaffe das. Sie verwies auch auf ein Gespräch am Nachmittag mit Kita-Leiterin Kerstin Altenkirch, Elternvertreterin Sarah Metzler und Pfarrer Andree Best vom Träger, der evangelischen Kirchengemeinde. Man habe sich auf einen Puffer geeinigt, in dem notfalls die bisherigen Gebäude genutzt werden könnten. Zudem gibt es einen Plan C: Dabei handelt es sich nicht um die Konferenzhalle, die vom Tisch ist, sondern um die Diesterwegschule. Dort stünden zwei Klassenräume bereit, dazu eine Mittagsverpflegung. "Für den Fall, dass gar nichts funktioniert, was für mich nicht geht, ist das der Plan", so Gronau. Zu dem Thema tagte der Kirchenvorstand nach Redaktionsschluss.

Für die Stadtverordneten war die "Causa Kita" damit aber noch längst nicht abgehakt. "In den vergangenen Wochen und Monaten sind viele Dinge geschehen, die uns gewundert, teilweise schockiert haben", sagte CDU-Mann Winkler. Man hätte sich "nicht im Traum" ausmalen können, wie oft die Thematik auf dem Tisch lande.

Mit der Situation dürfe niemand zufrieden sein, so Winkler. "Die Eltern sind zu Recht sauer auf die missglückte Kommunikation der Stadt. So geht man nicht mit Menschen um, die sich Sorgen um die Betreuung ihrer Kinder machen." Im Mittelpunkt müsse jetzt stehen, die Arbeiten zu beenden. "Wir wollen, dass die Kinder wieder eine Betreuung in geeigneter Umgebung erhalten - und die Eltern das, wofür sie verdammt nochmal zahlen."

"In den vergangenen Wochen und Monaten sind viele Dinge geschehen, die uns gewundert, teilweise schockiert haben." Lukas Winkler (CDU)

Mit dem Antrag beauftragte das Parlament den Magistrat, einen Bausachverständigen einzusetzen. Vorgelegt werden müssen auch ein umfassender Bericht und eine Darstellung, "welche Gespräche mit wem und wann im Rahmen der Kinder- und Jugendpflege erfolgt sind und wie Träger und Eltern bisher eingebunden waren". Die Fraktionen äußern die Sorge, "dass sich verdeckte Mängel auftun könnten oder dass die Bauausführung in weiten Teilen von der Baugenehmigung abweicht".

Klaus Enenkel (FWG) betonte, es gebe "zwei wesentliche Problemkreise": die Kommunikation und die Bauausführung des 1,4 Millionen Euro teuren Projekts, die er scharf kritisierte. "Ich erwarte von der Verwaltung, dass ordentlich auf die Finger geguckt und auch drauf geklopft wird, wenn es nötig ist." Er forderte eine "komplette Aufklärung" und bemängelte, dass Gronau die Kita zwar zur "Chef-Sache" erklärt, aber nicht an einem Gespräch mit den Eltern teilgenommen und erst am Donnerstag einen Termin angesetzt habe. Die Rathauschefin hatte die Absage mit ihrem Urlaub begründet.

Winkler und Enenkel sagten, sie hätten eine öffentliche Entschuldigung an die Eltern erwartet. Gronau bedankte sich für den Antrag und fügte dann hinzu: "Ja, hier ist sehr viel schief gegangen. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist und dass es auf diesem Stand ist, wie es jetzt ist." Sie versuche, "Schadensbegrenzung" zu betreiben.

Jörg Menger (SPD) nahm die Entschuldigung zwar "zur Kenntnis", hielt sie aber für verspätet. "Mir platzt gleich der Kragen", sagte der Sozialdemokrat. Er kritisierte, dass auf Nachfragen der Politik immer wieder entgegnet worden sei, der Zeitplan werde eingehalten. Alexander Ulmer (Grüne) merkte an: "Nach diesem ganzen Dilemma wäre es wahrscheinlich schneller gegangen, das ganze Ding abzureißen und neu zu bauen."

"Mir platzt gleich der Kragen." Jörg Menger (SPD)

Zu Wort meldete sich am nächsten Tag auch Bauleiter Andreas Förster. Ihm zufolge werde derzeit alles getan, damit die Kinder Ende des Monats zurückkehren können. Das Material liege bereit. "Das kriegen wir hin." Er verwahre sich gegen den Vorwurf, "irgendwelche Mängel" zu vertuschen. Zudem gab er an, auf mögliche Verzögerungen hingewiesen und einen "Plan B" vorgeschlagen zu haben. Unterbrochene Lieferketten seien für viele Branchen ein Problem.

Für die Mütter und Väter geht es vor allem um eins: Zeit. Viele müssen im Alltag und Beruf umplanen. "Da sind richtig Nöte dahinter. Ich hatte Eltern am Telefon, die haben geweint", sagte Kita-Leiterin Altenkirch vor der Sitzung. An einem Abend, der in Erinnerung bleiben wird.