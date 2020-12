Jede Minute entscheidet: Autos blockieren Feuerwehr in Herborn

Kein Einzelfall: Außerhalb erlaubter Parkflächen abgestellte Autos blockieren in Herborns Altstadt einen Feuerwehreinsatz. Durch Rangieren geht wertvolle Zeit verloren. Foto: Feuerwehr Herborn

HERBORN - Manchmal entscheidet eine Minute über Leben und Tod. Wird die Feuerwehr alarmiert, muss alles ganz schnell gehen. Was die Helfer dann überhaupt nicht gebrauchen können: blockierte Rettungswege. "Leider gibt es die aber immer wieder", sagt Herborns Stadtbrandinspektor Kai Reeh.

Erst am Sonntagmorgen war es wieder soweit: Wegen eines medizinischen Notfalls eilten die Herborner Feuerwehrleute gegen 8 Uhr zu einem Haus auf dem Schuhmarkt. Eine Frau sollte mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss geholt werden, da sie nicht in der Lage war, das Gebäude über die Treppe zu verlassen.

Allerdings hatte die Wehr Probleme, das Haus zu erreichen: Widerrechtlich abgestellte Autos schränkten die Zufahrt ein. In solchen verkehrsberuhigten Bereichen in der Altstadt dürfen Fahrzeuge nur innerhalb markierter Flächen geparkt sein. Das Gegenteil traf am Sonntag zu.

Mit solchen Fällen habe die Wehr häufiger zu tun, berichtet Reeh. Oft seien Fahrzeuge nicht "nur mal eben für einige Minuten" abgestellt, sondern blockierten die Zufahrt sogar über Nacht. "Damit machen sich Anwohner auch selbst das Leben schwer. Wir wollen ihnen im Notfall schließlich helfen. Das wird uns aber erschwert", ärgert sich der Stadtbrandinspektor.

Die Feuerwehr braucht mindestens drei Meter Durchfahrtsbreite

Denn gerade in dicht bebauten Innenstädten wie in Herborn - aber nicht nur dort - könnten falsch geparkte Autos Menschenleben in Gefahr bringen. Muss die Feuerwehr einen alternativen Zugang suchen, verstreiche wertvolle Zeit. Kai Reeh erklärt: "Einsatzfahrzeuge mit Drehleiter brauchen einen großen Aktionsradius. Wir benötigen mindestens drei Meter Durchfahrtsbreite. Deshalb dürfen Autos nie, auch nicht nur mal kurz, auf Feuerwehrflächen und -zufahrten oder in Brandschutzzonen geparkt werden." Gleiches gelte auch für das Freihalten von Hydranten - über diesen ist das Parken verboten. Außerdem sei in Kurven und an anderen Engstellen mehr Platz erforderlich.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr und auch die des Rettungsdienstes sind bis zu zehn Meter lang, 2,50 Meter breit und bis zu 15 Tonnen schwer. "Wir können nicht einfach schnell umdrehen oder einen Umweg fahren. Das Rangieren in engen Straßen mit unachtsam geparkten Autos kostet immens viel Zeit", betont der Chef der Herborner Wehr.

Werde eine Feuerwehrfläche zugeparkt, könne die Drehleiter im Ernstfall nicht mehr alle Fenster der oberen Stockwerke zur Menschenrettung erreichen. "Wir appellieren deshalb an das Verantwortungsbewusstsein. Jede Minute kann entscheiden."

Auf dem Schuhmarkt ging am Sonntagmorgen übrigens alles gut aus. Die Frau wurde mit der Drehleiter aus dem Dachgeschoss geholt, nachdem die Feuerwehr sich über die Fußgängerzone Zugang verschafft hatte.

Solche oder ähnliche Situationen könnten aber auch anders enden, wenn Fahrzeuge den Weg der Feuerwehr blockieren - und am Ende fehlt vielleicht nur eine Minute.