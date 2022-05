Jobcenter hilft den Helfern der Ukraine-Flüchtlinge

Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill biete Geflüchteten aus der Ukraine Hilfestellungen bei der Suche nach einer Arbeit oder Ausbildung, bei der Qualifizierung oder beim Erlernen der deutschen Sprache. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR/HERBORN - Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können ab dem 1. Juni Ansprüche auf Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) erhalten. Somit ist das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill zuständig für die Sicherung des Lebensunterhalts. Es biete Hilfestellungen bei der Suche nach einer Arbeit oder Ausbildung, bei der Qualifizierung oder beim Erlernen der deutschen Sprache, erläutert ein Sprecher in einer Presseerklärung.

In Informationsveranstaltungen beantworten Mitarbeitende des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill allen ehrenamtlichen Helfern wichtige Fragen: in Wetzlar am Dienstag, 24. Mai, um 18.30 Uhr in der Christian-Kremp Straße 10a und in Herborn am Mittwoch, 25. Mai, um 18.30 Uhr im Hotel Gutshof, Austraße 81a.

Eingeladen sind alle ehrenamtlichen Helfer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur besseren Planung sollten sich Interessenten dennoch vorab melden per E-Mail an bereichsleitung11@jobcenter-lahn-dill.de.

Wer bereits Leistungen von der Asylbehörde bezieht, muss keinen neuen Antrag stellen. Wichtige Informationen sind insbesondere, bei welcher Krankenkasse die jeweiligen Personen angemeldet werden möchten und die Angabe der Bankverbindung, sofern bislang eine Barzahlung erfolgte. Ohne diese Angaben ist die nahtlose Gewährung der Hilfen nicht sichergestellt.

Um den Prozess bestmöglich zu gestalten, sind Projektgruppen des Kommunalen Jobcenters im engen Austausch mit dem Lahn-Dill-Kreis, der Stadt Wetzlar und überregionalen Netzwerkpartnern.

Circa 1200 Fälle innerhalb kürzester Zeit bearbeiten

Da innerhalb kürzester Zeit circa 1200 Fälle bearbeitet werden müssen, bittet das Jobcenter um Verständnis für möglicherweise verlängerte Bearbeitungszeiten und eine eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit.

"Wir geben unser Bestes, die Menschen, die bei uns Schutz gesucht haben oder noch suchen, gut zu begleiten und ihnen eine Basis für ein gutes Ankommen zu ermöglichen", betont Bereichsleiter Reiner Gail in einer Pressemitteilung.

Alle wichtigen Informationen, zum Teil in weiteren Sprachen, sind zusammengefasst auf www.jobcenter-lahn-dill.de.