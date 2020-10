Johannes Scherer zeigt in Herborn "Das Beste aus 20 Jahren"

Der doppelter Scherer: Komiker Johannes Scherer tritt zweimal in der Herborner "KulturScheune" auf. Foto: Johannes Scherer

HERBORN - Aktuell ist er bei "HitRadio FFH" einer der Präsentatoren der "Morningshow". Seit über 20 Jahren steht Johannes Scherer auch als Komiker auf der Bühne. Am Donnerstag und am Freitag, 22./23. Oktober, ist er ab jeweils 20 Uhr in der "KulturScheune" in Herborn zu Gast.

Mit seinen "Scherereien", perfektem "Hessisch" und zahlreichen lustigen Figuren hat er die Kabarett- und Comedybühnen des Landes erobert. Zunächst tat er dies an der Seite seines kongenialen Partners und Radiokollegen Robert Treutel ("Bodo Bach"), dann solistisch.

Über die Jahre folgten fünf weitere erfolgreiche Solo-Programme, aus denen er nun seine "Best of"-Tour zusammengestellt hat. Mit der feiert Scherer sein 20. Bühnenjubiläum und nimmt seine Fans mit auf eine Reise durch seine bisherigen Shows.

Abrechnung mit radikalen "Thermomixizisten"

In gewohnter Manier präsentiert er eine abwechslungsreiche Mischung aus Stand up, Kabarett und Parodie. Dabei rechnet er gnadenlos ab mit verunsicherten Verbrauchern, automatischen Freundefindern, besorgten Bürgern, radikalen "Thermomixizisten" und allen anderen, die sonst noch ungefragt und überflüssigerweise ihren Kommunikationsmüll überall hinterlassen.

Karten für die beiden Termine am Donnerstag und Freitag gibt es im Vorverkauf für 24 Euro bei Optik Tafelski in Herborn, Telefon 0 27 72-28 89, in Dillenburg in der "Musicbox", Telefon 0 27 71-2 44 67 sowie im Internet unter der Adresse www.kusch-herborn.de

Da der Freitags-Termin als Zusatzshow (wegen der beschränkten Kapazität der KuSch) nicht als Termin angelegt ist, können nur Karten für Donnerstag erworben werden. Wer dennoch am Freitag kommen will, muss sich zuvor unter info@kusch-herborn.de für diesen Termin registrieren lassen. "Dies betrifft nur aktuelle Ticketkäufer, die Daten der bereits aufgeteilten Besucher sind schon registriert", erläutert "KuSch"-Vorsitzender Jörg Michael Simmer.