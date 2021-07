Jördis Tielsch: Erst Herborn, dann mit Rea Garvey auf Tour

Ist am Freitag mit ihrer neuen Band beim Herborner "KulturzAUber" in der Au zu Gast: Jördis Tielsch. Archivfoto: Stefan Thessenvitz

HERBORN - Die Sinner Sängerin und Geigerin Jördis Tielsch spielt am Freitag, 30. Juli, ab 20 Uhr mit ihrer neu besetzten Band - Adrian Thessenvitz (Gitarre), Korbinian Kugler (Bass) und Bastian Hildebrandt (Schlagzeug) - ein Open-Air-Konzert beim Herborner "KulturzAUber" in der Au. Wir verlosen zwei Freikarten für den Abend.

Es ist schon mehr als zehn Jahre her, dass Jördis Tielsch das erste Mal ihr Publikum in der Herborner "KulturScheune" verzauberte. Seitdem hat die Singer-Songwriterin mehrere Alben veröffentlicht und die "Wise Guys" sowie Heinz-Rudolf Kunze als Gast auf Tourneen begleitet.

Die Musikstudentin besticht durch ihre warme und markante Stimme sowie ihr grandioses Geigenspiel, das sie erst kürzlich im Duett mit Rea Garvey beim "Free ESC 2021" unter Beweis stellte. Neben neuen eigenen Liedern fügt sie immer wieder Coverversionen und Instrumentalstücke in ihr Programm ein.

GEWINNSPIEL Wenn Sie Eintrittskarten für den Auftritt von Jördis Tielsch und Band gewinnen möchten, rufen Sie am Freitag, 30. Juli, um 10 Uhr unter Telefon 0 27 71-87 44 01 in unserer Redaktion an. Der erste Anrufer gewinnt zwei Tickets. Danach wird die Leitung geschlossen. Gegen Vorlage des Personalausweises kann der Gewinner die Karten an der Abendkasse abholen.

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf in Herborn bei Optik Tafelski und im Reisebüro Herborn, in Dillenburg in der "Musicbox", online unter www.kusch-herborn.de sowie gegebenenfalls noch an der Abendkasse.

In der darauffolgenden Woche geht es dann für das Musiktalent mit Rea Garvey auf die "Yellow Jacket"-Open-Air-Tour durch die Republik. Dabei wird sie als Sängerin und Geigerin gemeinsam mit dem bekannten Popsänger auf der Bühne stehen, so auch am 20. August beim Strandkorb-Open-Air in Wetzlar.