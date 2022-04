Jugend an der Dill lädt zum ökumenischen Kreuzweg ein

Zeigen eines der Plakate: Isabelle Schreiber (links) und Astrid Slenczka von der Evangelischen Jugend im Dekanat an der Dill laden zum ökumenischen Kreuzweg der Jugend nach Herbornseelbach nach ein. Foto: Holger Becker-von Wolff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-SEELBACH - "Getaped: verbunden - gestützt - geheilt": So lautet diesmal das Motto des ökumenischen Kreuzwegs der Jugend. Die Evangelische Jugend im Dekanat an der Dill lädt dazu ein, ihn gemeinsam zu gehen.

Treffpunkt ist am Samstag, 9. April, um 15 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in Herbornseelbach in der Adlerstraße 20. "Von dort machen wir uns miteinander auf den Weg zu sechs Stationen", sagt Dekanatsjugendreferentin Astrid Slenczka. Die Statinen sollen zum Nachdenken über die Passion Jesu einladen.

"Auf dem Weg und an den Kreuzwegstationen wollen wir miteinander essen, reden und schweigen, um uns bewusst zu werden, was Jesu Tod für uns bedeutet", sagt Isabelle Schreiber. Sie ist Gemeindepädagogin.

Der Jugendkreuzweg

ist seit 1972 ökumenisch

Seit 1972 werde der Jugendkreuzweg ökumenisch gebetet und von einem ökumenischen Redaktionsteam jährlich neu erstellt, heißt es in einer Mitteilung des Dekanats an der Dill. In diesem Jahr seien die Bilder für den Kreuzweg digital mit Washi-Tapes gestaltet worden. Tape-Art nenne sich diese Kunstform.

Viele Klebestreifen fügen sich zu einem großen Bild

"Großflächige Bilder werden mit einzelnen Klebebandstreifen gestaltet. Viele kleine Einzelteile ergeben dann ein großes Ganzen. Tapes verbinden Einzelteile und Bruchstücke", heißt es weiter. Der Kreuzweg der Jugend 2022 erinnere daran, dass es im Leben immer wieder Brüche und Bruchstellen gebe.

Dazu schreibt die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland, die den Jugendkreuzweg gemeinsam mit der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend gestaltet und verantwortet: "Mit getaped drücken wir in Worten und Bildern aus, was ein gutes Tape kann: Es verbindet und stützt und vielleicht kann es sogar heil machen. Das Beten des Jugendkreuzweges hilft uns, uns mit anderen Menschen und Gott verbunden und gestützt zu fühlen. In Angst, Schmerz und Machtlosigkeit stehen wir nicht alleine da."

Einzelpersonen und Jugendgruppen sind eingeladen, den Kreuzweg mitzugehen. Wer dabei sein wolle, solle sich bis Dienstag, 5. April, bei Astrid Slenczka, Telefon 0 27 72-5 83 42 82, Isabelle Schreiber, Telefon 01 60-91 27 90 80, oder per E-Mail an die Adresse jugend@ev-dill.de anmelden.