"Jugendfreunde" Herborn singen im Stephansdom

HERBORN - Was 2020 zum 50-jährigen Bestehen des Herborner Männerchors "Jugendfreunde" als Jubiläumsfahrt geplant war, durch Corona aber ausfallen musste, konnte jetzt in die Tat umgesetzt werden: eine Reise zurück zu den Anfängen der "Jugendfreunde". Die führte sogar zu einem Auftritt im Wiener Stephansdom.

1974 hatte der Herborner Chor seine erste größere Auslandsreise zum gemischten Chor "Einklang" in Hollabrunn in Niederösterreich, nahe Wien, unternommen. Der war auch jetzt wieder Gastgeber.

"Nach herzlichem Empfang am Freitagabend stand am Samstag das erste musikalische ,Highlight' auf dem Programm", berichtete nun Chorleiter Thomas Jopp. Durch den Vorsitzenden des Hollabrunner Chors, der auch Diakon in Wien sei, habe sich die Möglichkeit eröffnet, die 12-Uhr-Messe im Stephansdom gesanglich mitzugestalten.

"Strenge liturgische Regeln bedurften der Genehmigung des Liedgutes durch den Domkapellmeister. Zur Gabenbereitung passend swingte das Spiritual ,Let us break bread', die Kommunion wurde durch Bortnjanskys ,Ich bete an die Macht der Liebe' umrahmt, und nach dem Segen erklang das stimmgewaltige ,Die Ehre Gottes aus der Natur' (,Die Himmel rühmen ...') von Ludwig van Beethoven", erklärte Jopp.

Die einmalige Akustik des Domes genossen die Sänger anschließend noch einmal im Mittelschiff, als sie "unter dem Beifall des internationalen Publikums" das "Vater unser" von Hanne Haller und den Gospel "Over my head" intonierten.

Herborner singen an Schuberts Grab

Der Aufenthalt in Wien wurde abgerundet durch den Besuch speziell der Künstlergräber des Zentralfriedhofs. Am Grab von Franz Schubert stimmten die "Jugendfreunde" den "Lindenbaum" an.

Der dritte Tag des Besuchs stand ganz im Zeichen eines Gemeinschaftskonzerts. Stehender Applaus von fast 300 Zuhörern seien Lohn für die Sänger gewesen.

Ein gemütlicher Heurigen-Abend setzte den Schlusspunkt unter ein von Freundschaft und Harmonie geprägtes Wochenende. Am Tag darauf traten die "Jugendfreunde" die zwölfstündige Heimfahrt an.