Jugendliche erkunden ihre Heimat per Fahrrad

Die Freizeitteilnehmer der "Abenteuertage" legen rund 40 Kilometer pro Tag auf dem Fahrrad zurück. Foto: Holger Becker-von Wolff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger/Herborn (red). Acht Jugendliche haben in den Sommerferien an den "Abenteuertagen" der evangelischen Jugend im Dekanat an der Dill teilgenommen. Die Jugendlichen im Alter von zwölf und 13 Jahren radelten gemeinsam mit Betreuern durch heimische Gefilde.

Die zehnte Tour führte von Herborn zur Burg Greifenstein und nach Niederweidbach an den Aartalsee. Am zweiten Tag ging es von Niederweidbach über Siegbach nach Hirzenhain, von dort am dritten Tag weiter nach Schönbach.

Am vierten Tag führte die Tour von Schönbach über Langenaubach nach Sechshelden, und zum Abschluss ging es von Sechshelden über Ewersbach zur Dillquelle und schließlich nach Dillbrecht, berichtet Rebekka Post, die die Gruppe mit Gemeindepädagogin Anette Gisse und vier weiteren Teamern leitete. Insgesamt waren es knapp 200 Kilometer.

Außer der Radtour standen auch Spiel und Spaß auf dem Programm. "In diesem Jahr sind wir zum Flow-Trail nach Merkenbach gefahren und haben am Heisterberger Weiher das Stand-up-paddling ausprobiert. Wir waren im ,Herbstlabyrinth' in Erdbach und sind durch den Langenaubacher Tunnel gelaufen", erzählt Rebekka Post.

"Und ein besonderer Höhepunkt", da ist sie sicher, "war die lange Abfahrt mit dem Fahrrad von Hirzenhain hinunter in das Scheldetal."