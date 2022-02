Jutta Waschke geht in Ruhestand: "Keine Sekunde gelangweilt"

Jutta Waschke (65) wurde 1956 in Frankfurt am Main geboren und zog 1973 nach Herborn um. Am Johanneum legte sie ihr Abitur ab. In Marburg studierte Waschke Biologie und Chemie für das Lehramt an Gymnasien.

Nach dem Referendariat in Bensheim war sie in Maintal tätig. 1998 wurde sie am Johanneum SchulleiterinAm Montag endete die Zeit an dem Gymnasium. Die Nachfolge steht noch nicht fest. Ihre Verabschiedung ist wegen der Pandemie erst für Juli geplant.