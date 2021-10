Kabarett mit offenem Visier

Verspricht Kabarett vom Feinsten: Django Asül. Foto: Dirk Beichert

HERBORN - Es ist sein drittes Gastspiel in Herborn: Django Asül, Kabarettist aus Niederbayern, spielt am Donnerstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr in der "KulturScheune" sein Programm "Offenes Visier".

Kaum ist das Visier offen, hat Django Asül urplötzlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge: Raus aus der Filterblase, rein in den Weitwinkel. Und vor allem: Raus in die weite Welt. Django Asül treibt sich herum von Marseille über Malta bis in den Nahen Osten. Und schon hagelt es Erkenntnisse auf die drängendsten Fragen: Wieso ist Malta das ideale EU-Land? Ist der Klimawandel eine Gefahr oder doch eher die Lösung wofür auch immer? Oder gilt das eher für die Digitalisierung?

Ganz gegen den Trend ignoriert Django Asül die Selbstoptimierung und setzt auf Fremdoptimierung. Dabei lernt er Verständnis und Verständigung und wird zum Mediator zwischen den Fronten. Wie das alles funktioniert? Ganz einfach: Django zahlt sich selbst ein Grundeinkommen - und ist damit seiner Zeit weit voraus. Dieses Programm ist daher ein Muss für alle, die den Weitblick nach innen und nach außen haben.