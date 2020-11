Kanalbauarbeiten behindern den Busverkehr in Herbornseelbach

Die Kanalbauarbeiten in Herbornseelbach dauern bis in den Dezember hinein. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HERBORN-SEELBACH - Der Abwasserverband lässt derzeit auf einem Teilstück der Marburger Straße in Herbornseelbach den Hauptkanal sowie die Hausanschlüsse erneuern. Wegen der Bauarbeiten ist der Abschnitt zwischen der Tankstelle und der Hohen Straße für den Verkehr gesperrt. Vom heutigen Donnerstag bis voraussichtlich 9. Dezember können daher die Buslinien 402 (Bischoffen - Herborn) und 403 (Bad Endbach - Herborn) nur die Haltestelle an der früheren Gärtnerei bedienen. Die Haltestellen bei der Feuerwehr und am Gewenn entfallen ersatzlos, auch auf der Linie 503 (Stadtverkehr Herborn - Seelbach).

Das hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mitgeteilt. Weitere Informationen gibt es bei der Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an die Adresse mobi-wetzlar@vldw.de.