Karikaturen und Komik in Herbornn

Der Karikaturist Harold Hugenholtz ist am Donnerstag und Freitag in Herborn zu Gast. Repro: Harold Hugenholtz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - In Herborn stehen die Zeichen auf Frühlingserwachen. Zwar musste der Brutzelsonntag in diesem Jahr ausfallen, aber nur wenige Tage später startet die erste Aktion in der Innenstadt.

Zu Gast ist der Niederländer Harold Hugenholtz. Er ist kein gewöhnlicher Karikaturist - er zeichnet auf einem Tablet in seinem Wohnwagen und benutzt eine Kamera, um Passanten aus dem Publikum herauszusuchen. Eine Karikatur wird auf einem Bildschirm erstellt. Eine Überraschung für alle! Wer ist der Nächste?

Event-Theater kommt

am 21. und 22. April

Am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. April, wird er - auf Einladung des Herborner Werberings - die Herborner überraschen. Ohne Warteschlangen, aber mit einer Menge Spaß für die Zuschauer, und mit der Möglichkeit, die Erinnerungen auch mit nach Hause zu nehmen.

Außerdem sorgen am 21. und 22. April (Donnerstag und Freitag) die improvisierten Stadtgeschichten und die mobilen Marktmeister des Event-Theaters "Caracho" für Unterhaltung in der Innenstadt. Diese beiden besonderen Walk-Acts hat das Herborner Stadtmarketing für den Auftritt in der Bärenstadt gewinnen können.

Als kleines Geschenk für die Besucher halten Stadtmarketing und Werbering sogenannte Bienenretter-Sticks bereit. Mit diesen kann man selbst die für die Insekten wichtigsten Blumen beziehungsweise Blüten pflanzen und so einen Beitrag für den Schutz des Ökosystems leisten.