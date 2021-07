Karten für Oschmann beim "KulturzAUber" gewinnen

Ingo OschmannFoto: Robert Maschke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Er ist einer der Stammgäste in der KulturScheune (KuSch) in Herborn. Da liegt es nahe, dass Comedian Ingo Oschmann auch zum "KulturzAUber" kommt. Seine Show am Sonntag, 25. Juli, startet bereits um 18 Uhr. Wir verlosen zwei Karten für den Abend.

Ingo hat einen Mix aus seinen besten Nummern geschnürt, die ohne Bühnenbeteiligung und mit Abstand am Besten sind. Ungewöhnliche Zeiten erfordern eben ungewöhnliche Maßnahmen und da ist der Bielefelder ganz groß. Alle seine Shows in Zeiten von Corona wurden bis jetzt von Presse und Publikum gefeiert und hochgelobt denn er nimmt nicht nur die Herausforderung an, er meistert sie auch mit Bravour. Ingo Oschmann sucht trotz Distanz die Nähe zu seinem Publikum und schafft einen besonderen, persönlichen Abend. Stand-up, Zauberkunst, Improvisation geben sich im Sekundentakt die Klinke in die Hand, wobei auch der Tiefgang nicht zu kurz kommt.

Diese Zeit wird in die Geschichte eingehen und irgendwann wird Dich jemand Fragen: "Wo warst Du damals in der Corona-Krise? Zu Hause?" Und du kannst sagen: "Nein, bei Ingo Oschmann. Wir haben für einen Moment gemeinsam die Krise weggelacht und es tat unglaublich gut."

GEWINNSPIEL Wenn Sie Eintrittskarten für Ingo Oschmann gewinnen möchten, rufen Sie am Freitag, 23. Juli, um 10 Uhr unter 0 27 71-87 44 01 in unserer Dillenburger Redaktion an. Der erste Anrufer gewinnt zwei TicketsDanach wird die Leitung geschlossen. Gegen Vorlage des Personalausweises kann der Gewinner die Karten an der Abendkasse abholen.

Wer sich das Gastspiel nicht entgehen lassen will: Tickets gibt es für 24 Euro im Vorverkauf u.a. bei Optik Tafelski in Herborn, im Reisebüro Herborn, in der Dillenburger Musicbox sowie online unter www.kusch-herborn.de.