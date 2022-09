Kartoffel-Sonntag steigt in Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Es ist die 14. Auflage eines Erfolgsmodells: Am zweiten Sonntag im September findet der Kartoffel-Sonntag in Herborn statt. So auch in diesem Jahr, wenn am 11. September von 12 bis 18 Uhr Gastronomen und Vereine mit zwei Dutzend Verpflegungsständen die Innenstadt in eine Freiluftküche für Kartoffel-Spezialitäten verwandeln. Zur selben Zeit öffnen die Werbering-Geschäfte ihre Türen. Zwischen Obertor, Dill-Center und unterer Hauptstraße kommen die Besucher in den Genuss von beispielsweise Kartoffelspiralen, Kartoffel-Bratwurst, Herborner Hatscheln (Reibekuchen), Kartoffelpfanne und Kartoffel-Pizza. Bereits um 11 Uhr gestalten die Allianz-Kirchengemeinden auf dem Marktplatz als Einstimmung einen Freiluft-Gottesdienst. Für die jüngsten Besucher drehen auf dem Kornmarkt und beim Dill-Center Kinderkarussells ihre Runden. Foto: Hans-Dieter Wieden