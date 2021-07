Katze "Emma" ist wieder da

Wieder bei ihrem Besitzer: die in Herborn kurzzeitig vermisste Katze "Emma". Archivfoto: privat/Polizei Herborn

HERBORN - Nach der auch in dieser Zeitung veröffentlichten "Vermisstenmeldung" ist die in Herborn vorübergehend verschwundene Katze "Emma" wieder da. Am Sonntag hatte sich eine Zeugin bei der Herborner Polizei gemeldet: Eine kleine schwarze Katze stromere seit geraumer Zeit in ihrem Garten herum. Sofort begab sich der Katzenbesitzer zu der Anruferin in die Friedrich-Birkendahl-Straße. Dort konnte der 29-Jährige seine "Emma" wieder in die Arme schließen. Ob das Kätzchen von einer unbekannten Person dort abgesetzt wurde oder es von selbst auf seiner Ausreißertour dort hingelaufen ist, ist nicht bekannt.