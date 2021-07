Katze entlaufen: Wer weiß, wo "Emma" derzeit ist?

Wo ist "Emma"? Vermutlich hat jemand die Katze gefunden und unberechtigterweise behalten. Foto: privat/Polizei Herborn

HERBORN - Ein nicht ganz alltäglicher Fall beschäftigt derzeit die Polizei: Es geht um eine entlaufene Katze.

Am Mittwoch wandte sich ein 29-Jähriger an die Herborner Polizei und meldete den folgenden Vorfall: Seine Katze "Emma" sei vor gut zwei Wochen - in der Nacht auf den 17. Juni - aus einem geöffneten Fenster in der Hauptstraße in Herborn ins Freie gesprungen. Seitdem sei sie verschwunden.

Noch am 17. Juni entwarf der Katzenbesitzer eine "Vermisstenmeldung" nach dem 13 Monate alten Stubentiger und verteilte die Zettel in der Herborner Innenstadt. Einige Tage später habe er einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes erhalten, der ihn nach der verschwundenen Katze fragte. "Ein Kumpel", erzählte der Anrufer, habe "plötzlich eine Katze". Seinen Namen und den Namen seines Bekannten nannte er nicht. Aufgrund dieser Umstände geht die Polizei momentan davon aus, dass ein Unbekannter die Katze gefunden und einfach behalten hat.

Nach Operation spärlicher Haarwuchs am Bauch

Die Beamten ermitteln wegen Fundunterschlagung und fragen: Wer hat das sehr zutrauliche, schwarze Kätzchen mit den gelben Augen gesehen? Die Hauskatze hat nach einer Operation derzeit nur spärlichen Haarwuchs am Bauch. Sie ist weder gechipt, noch tätowiert.

Außerdem: Wer hat den 29-jährigen Katzenbesitzer am 20. Juni zwischen 16 und 19 Uhr zweimal angerufen? Hinweise zum Verbleib der Katze und zu dem unbekannten Anrufer erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.