Kellerbrand in den neuen Häusern in Herborns Au

Brandort: Mit dicken Schläuchen saugt die Feuerwehr den Qualm aus dem fensterlosen Kellerverschlag.

HERBORN - Der Weg zum Brandherd am Einsatzort war kein kurzer: In der Nacht zum Sonntag musste die Herborner Feuerwehr in dem großen Tiefgaragen- und Kellerkomplex unter den neuen Mehrfamilienhäusern auf dem Herborner Gutshofgelände ein Feuer bekämpfen und dazu recht lange Leitungen legen.

Gegen 2.15 Uhr alarmiert, rückte Herborns Feuerwehr unter Leitung von Stadtbrandinspektor Kai Reeh mit 25 Leuten, zwei Löschfahrzeugen und einem Wechsellader in der Straße Zum Gutshof bei den Hausnummern 4 bis 6 an. Zunächst hatte es geheißen, Menschenleben seien in Gefahr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zunächst eine leichte Rauchentwicklung in einer Tiefgarage fest, im weiteren Verlauf der Erkundung aber eine massive Rauchentwicklung in einem an die Tiefgarage angrenzenden Kellerkomplex. Dort rückte ein Angriffstrupp unter Atemschutz den Flammen mit einem Strahlrohr zu Leibe.

Wegen der Weitläufigkeit der Gebäudestruktur inklusive der Tiefgarage, welche unterhalb zweier Mehrfamilienhäuser verläuft, wurde mithilfe von drei maschinellen Lüftern und einem Be- und Entlüftungsgerät der Rauch gezielt aus den Gebäuden gelenkt und gesaugt, sodass eine akute Gefahr für die Bewohner verhindert werden konnte.

Großer Gebäudekomplex: Unter den beiden neuen Mehrfamilienhäusern auf dem Gutshofgelände in der Herborner Au befinden sich eine gemeinsame Tiefgarage und fensterlose Keller. Aufwendig: Die Einsatzkräfte müssen Wasser- und Abluftleitungen quer durch die große Tiefgaragenanlage unter den beiden Mehrfamilienhäusern legen.

Zwei weitere Trupps unter Atemschutz brachten die Brandbekämpfung zum Ende und kontrollierten die übrigen Lagerräume, sodass der Schaden auf den vorgefundenen Bereich begrenzt werden konnte.

Für alle Fälle stehen Notarzt und Rettungswagen bereit

Zur Sicherheit für Bewohner und Feuerwehrleute standen während des Einsatzes ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes des Lahn-Dill-Kreises bereit. Gegen 7 Uhr endete der Einsatz.

Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Allerdings sei die "Versorgungsstruktur in einem Mehrfamilienhaus betroffen", berichtete Reehs Stellvertreter Jens Krämer, sodass es zu Einschränkungen für die Bewohner komme. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen noch, sagte Reeh.