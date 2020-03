Kinder auf Gleisen bremsen Züge

Jetzt teilen:

Herborn (red). Kinder auf den Gleisen: Im Herborner Bahnhof musste am Montagnachmittag ein Zug der Hessischen Landesbahn eine Schnellbremsung einleiten. Das teilte die Bundespolizei mit. Nach Aussagen des Lokführers sei das Kind im letzten Moment weggelaufen. Nur wenig später sollen sich erneut Kinder im Bereich des Ausfahrsignals in Richtung Sinn aufgehalten haben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Aus Sicherheitsgründen musste der Bahnverkehr in diesem Bereich zunächst langsamer fahren. Nachdem die Suche an der Bahnstrecke im Bereich Herborn durch die Polizei Herborn und die Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen erfolglos blieb, konnten die Züge anschließend wieder mit normaler Geschwindigkeit fahren. Für fünf Züge gab es Laut Bundespolizei jeweils rund 20 Minuten Verspätung.

#stayhome heiße auf keinen Fall, an den Gleisen zu spielen, heißt es in einer Pressemitteilung. Natürlich müssten Kinder draußen spielen, aber auf keinen Fall im Bereich von Bahnanlagen. Die Gefahr, von Zügen erfasst und getötet zu werden, sei sehr groß. Züge könnten wegen ihres langen Bremsweges in den meisten Fällen nicht rechtzeitig halten, auch, wenn die Lokführer Hindernisse frühzeitig entdeckten.

Schnellbremsung

gefährdet auch Reisende

Durch Schnellbremsungen würden zudem auch Reisende im Zug überrascht und können sich durch Stürze oder umherfliegende Gegenstande verletzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0561-81 61 60 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.