Kirchenbesucher an der Dill helfen mit 40 835,58 Euro

Im von häufigen Überschwemmungen geplagten Bangadesch unterstützt die Brot für die Welt-Partnerorganisation CCDB Kleinbauernfamilien unter anderem mit salzresistentem Saatgut und Wasserfilteranlagen. Foto: Emtiaz Ahmed Dulu/Brot für die Welt

HERBORN - Das Hilfswerk Brot für die Welt hat im evangelischen Dekanat an der Dill im Jahr 2021 bei den Einnahmen aus Kollekten ein gutes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Im Jahr 2020 hatte das weltweit tätige Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen und ihrer Diakonie im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) insgesamt weniger Kollekten eingenommen. 575 925,29 Euro bedeuteten ein Minus von mehr als 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erläuterte Pressesprecherin Claudia Hadj Said.

Eine Steigerung

von 37 Prozent

Die Kollekten aus den Dekanaten im Jahr 2021 hingegen beliefen sich auf Euro 900 816,14. Die Kirchenbesucher im evangelischen Dekanat an der Dill sind mit insgesamt 40 835,58 Euro am Ergebnis ihrer Landeskirche beteiligt. Sie legten an Erntedank 13 590,06 Euro in die Kollektenkasse. An Heiligabend waren es 27 245,52 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 37 Prozent.