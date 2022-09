Kita Mozartstraße: Vorschulkinder sind zurück im Hort

Die Vorschulkinder sind seit Montag zurück in der Kita Mozartstraße in Herborn. Foto: Christoph Weber

HERBORN - Der Termin ist gehalten worden: Seit Montag, 12. September, sind die Vorschulkinder der Herborner Kita Mozartstraße zurück in dem Hort.

Der 12. September stand im Raum, nachdem es bei den Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte zu Verzögerungen gekommen war. Die Kinder konnten nach den Ferien nicht wie ursprünglich geplant in das Haus zurückkehren.

Stadt Herborn: Arbeiten verlaufen nach Plan

Die evangelische Kirchengemeinde hatte kurzfristig Ausweichquartiere im Gemeindehaus am Kirchberg und im "Haus der Jugend" der Stadt geschaffen. Im "Haus der Jugend" wurden die Vorschulkinder betreut. Ob die anderen Kinder, die derzeit im evangelischen Gemeindehaus für die Betreuungszeit untergebracht sind, Ende September in die Kita zurückkehren, ist noch nicht klar. Die Stadt Herborn teilt mit, dass "die Arbeiten am Gebäude der Kita Mozartstraße aktuell nach Plan verlaufen". Über die Rückkehr der übrigen Kinder oder etwaige Alternativen werde zu einem späteren Zeitpunkt beraten und entschieden, heißt es in der Mitteilung.

Die Verzögerungen hatten in den vergangenen Wochen für viel Wirbel gesorgt. Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) wurde von Eltern und Kommunalpolitikern kritisiert, weil sie nicht an einer Elternversammlung zu dem Thema teilgenommen und auch keinen Vertreter geschickt hatte.