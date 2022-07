"Klassik unterm Sternenzelt" in Herborn erleben

"Klassik unterm Sternenzelt": Das gibt es am Mittwoch an der "KulturScheune". Foto: H. Ecker

HERBORN - Was passt besser zu einer, so hoffen es die Veranstalter, lauen Sommernacht, als klassische "Schlager"- von "La Traviata" bis zum "Chianti Lied", von "Funiculi, funicula" bis hin zu "O sole mio"? Das haben sich auch einige Mitglieder der Frankfurter Sinfoniker gedacht, die in Herborn seit Jahren regelmäßiger Gast der Neujahrskonzerte sind.

Ehe sie im Januar 2024 wieder nach Herborn kommen, ist ein kleiner Teil der Musiker am Mittwoch, 3. August, ab 20 Uhr im Rahmen des "KulturzAUbers" an der "KulturScheune" zu erleben. "Klassik unterm Sternenzelt" heißt es dort bei Arien und Canzonen made in "Bella Italia". Als Solisten sind Maryna Zubko (Sopran) und Agustin Sanchez (Tenor) dabei.

Tickets gibt es noch ab 30 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen.