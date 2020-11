Klaus Enenkel führt die Liste der Herborner FWG an

Folgende Personen bewerben sich bei der Kommunalwahl für Herborns Freie Wählergemeinschaft um ein Mandat für die Stadtverordnetenversammlung:

1. Klaus Enenkel, 2. Bernd W. Walther (beide Herborn), 3. Christian Görzel (Herbornseelbach), 4. Kerstin Ziegler (Herborn), 5. Gerlinde Krüner, 6. Patrick Pfeiffer, 7. Gerd Christian Pfeiffer (alle Hörbach), 8. Dieter Beate (Herborn), 9. Andreas Bott (Hörbach), 10. David Enenkel, 11. Jan Pascal Schmidt (beide Herborn), 12. Volker Strauß (Hörbach), 13. Holger Betz, 14. Birgit Nickel, 15. Gabriele Walther (alle Herborn).

Für die Wahl der Ortsbeiräte treten an: in Herborn Bernd W. Walther, Birgit Nickel, Kerstin Ziegler, David Enenkel, Jan Pascal Schmidt und Dieter Beate; in Herbornseelbach Christian Görzel, Klaus-Dieter Rudolph und Benjamin Claas; in Burg Jörg Werner und in Hörbach Gerlinde Krüner, Rainer Klose, Gerd Christian Pfeiffer, Volker Strauß, Andreas Bott und Patrick Pfeiffer.