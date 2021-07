"Klimakommune" Herborn: Koalition will Aktionsplan anpacken

Jetzt teilen:

HERBORN - Bevor es in die Sommerpause geht, steht noch ein Termin an: Die Herborner Stadtverordneten treffen sich an diesem Donnerstag, 15. Juli, im Bürgerhaus Merkenbach.

Ab 18.15 Uhr wählt das Parlament unter anderem die Mitglieder der neuen Integrationskommission und beschäftigt sich mit der Friedhofsordnung. Dazu geht es um die geplante Waldgruppe der Kita in der Kernstadt. Das geplante große Bauvorhaben im Hinterthal steht zwar offiziell auf der Tagesordnung - nach intensiven Diskussionen und mehreren Ortsterminen in den Ausschüssen wird aber noch keine Entscheidung fallen. Zu dem Thema ist am 2. September eine Bürgerversammlung geplant. Erst danach soll es Beschlüsse geben, hieß es zuletzt.

Außerdem haben CDU, SPD und Grüne zwei Anträge eingereicht: Zum einen schlägt die Koalition eine grundlegende Überarbeitung des "Aktionsplans Klimakommune" vor. Für die nächsten Jahre sollen konkrete Schritte festgelegt werden. Zum anderen fordern die drei Fraktionen einen Überblick über alle Baustraßen und die dazu geplanten Investitionen.