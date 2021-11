Kollision am Erdaer Kreuz: Zwei Verletzte

Die Polizei hob die Streckensperrung nach dem Unfall am Erdaer Kreuz gegen 17.20 Uhr auf. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

ERDA - Eine 58-jährige Frau fuhr am Dienstagnachmittag in Begleitung ihres Ehemanns von Erda in Richtung Hohensolms. Am Erdaer Kreuz wollte sie links abbiegen. Dabei übersah sie jedoch das vorfahrtsberechtigte Auto einer 26-jährigen Frau aus Mittenaar, die von Hohensolms in Richtung Mudersbach unterwegs war. Es kam zum starken Zusammenprall.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Ehemann der Unfallverursacherin wurde ebenso leicht verletzt wie die junge Frau aus Mittenaar, beide wurden vorsorglich in umliegende Kliniken gebracht. "Es war ein heftiger Unfall, alle Beteiligten haben großes Glück gehabt, ohne schwere Verletzungen davongekommen zu sein", gab die Polizei in Herborn auf Nachfrage bekannt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 15.000 Euro. Die kurzzeitig gesperrte Strecke wurde gegen 17.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.